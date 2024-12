En la última emisión de 'Mande quien mande', el programa de entretenimiento de América Televisión, María Pía Copello protagonizó un momento tan emotivo como conmovedor al confirmar que su hijo mayor, Samuel Dyer Copello, terminaría su etapa escolar y se iría a estudiar fuera del país. El anuncio no solo sorprendió a los televidentes, sino que también desbordó de sentimientos a la conductora, quien rompió en llanto en pleno programa en vivo.

Este emotivo suceso fue compartido por Copello junto a sus compañeros de set, entre ellos Carlos Vílchez, quien al preguntar por la graduación de su hijo, desató la reacción tan sincera de la presentadora. Sin duda, un momento que marcó la emisión y que reflejó la vulnerabilidad y el amor de una madre.

María Pía Copello se quiebra al confirmar triste noticia de su hijo mayor

El programa 'Mande quien mande' se convirtió en el escenario de una inesperada escena emocional cuando María Pía Copello no pudo contener las lágrimas al hablar de la partida de su hijo mayor, Samuel Dyer Copello, quien culmina sus estudios secundarios y se alista para continuar su educación superior en el extranjero. La conductora, conocida tanto por su faceta en la televisión como por su presencia en redes sociales, compartió su sensación de alegría mezclada con tristeza al ver que su hijo daba un importante paso en su vida.

La conversación comenzó cuando Carlos Vílchez, compañero de María Pía en el programa, la sorprendió con una pregunta directa sobre el fin de los estudios de Samuel. "¿Hoy ha terminado el colegio tu bebé? La última campana de colegio porque ahora se viene lo más pesado", comentó Vílchez, aludiendo al hecho de que los años escolares habían llegado a su fin. Fue ahí cuando María Pía Copello expresó su emoción de una manera muy sincera.

"¡Ay qué pesados! Yo no quiero llorar, estoy muy sensible con eso. Por primera vez, estoy pasando lo que en algún momento te tocó vivir a ti, Anna Carina, con Mica, que terminó el colegio y es la parte más dura. Los papás me van a entender perfectamente", comentó entre lágrimas, refiriéndose a su hermana Anna Carina Copello, quien también estaba presente en el programa. Las palabras de María Pía reflejaron la tristeza de una madre que ve cómo su hijo crece y se independiza, lo cual puede resultar tanto un motivo de orgullo como de desazón.

El testimonio de Copello fue aún más significativo al ser acompañado de las palabras de su hermana, Anna Carina, quien mostró una actitud de apoyo ante la evidente emoción de María Pía. "Es que tengo sentimientos encontrados, porque estoy feliz porque está cumpliendo sus logros, pero triste porque ya no va a estar con nosotros", añadió la conductora, refiriéndose a la dualidad de emociones que acompañan la partida de un hijo.