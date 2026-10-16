Jean Paul Santa María fue el nuevo invitado del podcast de Magaly Medina, que se transmite por YouTube. Durante la conversación, el cantante reveló la sorpresa que le dará a su hija mayor, fruto de su relación con su exesposa, Angie Jibaja, quien celebró sus quince años hace algunas semanas.

Según su testimonio, la adolescente no quería una fiesta de quinceañera, hecho que igual se terminó dando. En su lugar, le pidió que cumpliera uno de sus mayores sueños: viajar a Uruguay.

“Nos dijo: Prefiero con ese dinero hacer un viaje familiar y lo que inviertan en la fiesta, parte de eso me dan para un negocio. Nos dijo que quería ir a Uruguay y nosotros que no ‘queríamos’, dijimos: ‘Vamos a Uruguay’. Así que nos vamos los cinco”, le reveló el artista a la 'urraca', quien quedó sorprendida.

Jean Paul Santa María revela si Angie Jibaja dio el permiso para que su hija salga del Perú

Durante otra parte de la entrevista, Magaly Medina le consultó a Jean Paul Santa María si Angie Jibaja madre de la menor, dio el permiso para que vaya a Uruguay y él respondió que sí. “Ya compramos los pasajes. Felizmente, las cosas están encaminadas”, señaló el modelo.

Además, aprovechó la oportunidad para expresar su amor por la uruguaya Romina Gachoy, su actual pareja, con quien crían a los hijos que tiene en común con la llamada 'chica de los tatuajes'.

“Romina, desde que los chibolos llegaron a la casa, los abrazó, sin diferencias, a los tres por igual. Ella es una persona con mucha vocación de servicio”, expresó. “No existe nada igual que la familia. Mi única tentación es ver a mi familia feliz, ver a mi esposa feliz. No miro a otro lado, tal cual”, finalizó.