Beto Ortiz, reconocido conductor de 'El valor de la verdad', ha generado revuelo en redes sociales tras compartir una cena romántica con el streamer Ángel Ramírez. A través de sus redes, el periodista publicó una imagen brindando con Ramírez con un mensaje que despertó la curiosidad de los usuarios: "Quédate con quien te mire así".

La interacción entre ambos no pasó desapercibida y los usuarios en redes sociales se manifestaron con diversas reacciones. "Pensé que tenías buenos gustos, Beto" y "Con su pollito a la brasa incluido", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Beto Ortiz cariñoso con tiktoker Ángel Ramírez

El comunicador peruano ha mostrado recientemente una mayor presencia en el mundo de los streamers. Su encuentro con Ángel Ramírez no ha sido su única interacción con creadores de contenido digital, ya que hace unas semanas también colaboró con Cristopher Puente Viena, más conocido como Cristorata.

En su reciente interacción con Ángel Ramírez, el periodista no solo compartió una cena, sino que también realizó un trend en TikTok junto al streamer. "Normalmente, me niego a hacer bailecitos en cámara, pero Angelito es tan encantador que a nada de lo que él me pida le puedo decir que no", escribió el periodista en la descripción del video.

Ángel Ramírez elogia a Beto Ortiz

Por su parte, Ángel Ramírez también se refirió a Beto Ortiz durante una de sus transmisiones en vivo, destacando su personalidad. "Una excelente persona, de verdad. Como le dije, me parece a mí, no sé, pero me parece un tipazo, mano, Beto me parece un tipazo. Una persona inteligente", afirmó el creador de contenido.

La relación entre el periodista y el streamer sigue generando interés en redes sociales. Mientras algunos seguidores se muestran sorprendidos, otros apoyan la cercanía entre ambos, destacando la versatilidad de Beto Ortiz para adaptarse a las nuevas tendencias digitales y conectar con audiencias jóvenes.