El exchico reality y modelo peruano Hugo García volvió a estar en el centro de la polémica tras compartir un mensaje en TikTok que dejó a muchos sorprendidos. A pocos meses de su separación de Alessia Rovegno, el influencer publicó un video en el que expresa la dificultad de superar a alguien con quien no tuvo una relación formal.

El clip no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una avalancha de comentarios. Mientras algunos especulan que podría tratarse de una indirecta para su expareja o para la chica con la que fue ampayado besándose en Año Nuevo, otros lo criticaron por su actitud.

Hugo García sorprende con inusual pedido en redes

A través de su cuenta oficial de TikTok, Hugo García compartió un breve, pero llamativo mensaje que despertó todo tipo de reacciones. "Necesito un tutorial de cómo superar a alguien con quien no tuve nada", escribió el excompetidor de 'Esto es guerra' en el video.

El material audiovisual acumuló miles de visualizaciones en cuestión de horas, avivando rumores sobre su estado emocional tras su ruptura con Alessia Rovegno, con quien terminó su relación en noviembre de 2023. Aunque el influencer no mencionó nombres, sus seguidores no tardaron en especular sobre la identidad de la persona a la que hacía referencia e incluso recordaron su reciente ampay en Año Nuevo, en el cual se le vio besando apasionadamente a una de sus amigas.

Usuarios critican a Hugo García por video

La publicación de Hugo García generó una oleada de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron el hecho de que compartiera este tipo de mensajes en internet, mientras que otros lo acusaron de buscar llamar la atención o enviar indirectas innecesarias.

"Dios, líbrame de un ex así", "Hugo, ya estás muy grande para estas cosas", "Recién han pasado tres meses de su ruptura y ya anda lanzando indirectas", "Si le afecta tanto alguien con quien no tuvo nada, ¿cómo superó a su ex tan rápido?", son algunos de los comentarios en redes.

Mientras unos criticaban su publicación, otros defendieron su derecho a expresarse libremente en redes sociales. "Todos hemos pasado por una situación similar alguna vez", comentó un seguidor del modelo.