Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, reaccionó a las recientes declaraciones de Christian Cueva en su entrevista con Andrea Llosa, en la que el futbolista acusó a su aún esposa, Pamela López, de ser agresiva. Rodríguez, quien mantiene una cercana relación con López, no dudó en calificar las palabras de Cueva como "totalmente desatinadas", y aseguró que el futbolista mentía al intentar presentarse como víctima.

En un mensaje enviado a 'Amor y fuego', Rodríguez cuestionó la actitud de Cueva y defendió a Pamela López, quien en su momento fue señalada por el futbolista. El empresario destacó que las acusaciones de Cueva no solo ofendían a López, sino también a todas las mujeres en general.

¿Qué dijo Luis Fernando Rodríguez sobre la entrevista de Christian Cueva?

Tras escuchar la entrevista, Luis Fernando Rodríguez no dudó en arremeter contra el futbolista de Cienciano. En su mensaje de WhatsApp, destacó que las declaraciones de Christian Cueva carecían de fundamento y no solo dejaban mal a la madre de sus hijos, sino que además afectaban a todas las mujeres. “Cero respeto por una dama y en general por todas las mujeres, totalmente desatinado deslizar mentiras y encima no afirmarlas”, expresó Rodríguez, añadiendo que no necesitaba ser un “especialista en leer gestos” para notar cuando alguien miente.

Rodríguez también criticó la actitud de Cueva al intentar victimizarse. “Aducir un papel de víctima es deplorable, mejor quedas asumiendo los errores y rectificarlos", agregó. Además, dejó claro que las palabras de Christian Cueva afectaron no solo a Pamela López, sino también a los peruanos en general. "Deja mal a todos los caballeros, a los hombres que asumen sus responsabilidades, a las damas en general. Creo que todos los peruanos se han sentido ofendidos como padres, como hijos y las mujeres, ni hablar, cero empatía. Qué grotesco episodio”, concluyó 'El Diablo'.