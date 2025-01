El futbolista Christian Cueva sorprendió con una confesión reveladora durante una entrevista con Andrea Llosa el pasado 27 de enero. En este espacio, el jugador de Cienciano habló sobre su relación con Pamela López, con quien ha estado casado por más de 10 años. A pesar de las acusaciones públicas que la madre de sus hijos ha hecho en su contra, señalándolo de ser infiel, 'Aladino' sugirió que ella también podría haber fallado a su matrimonio.

Christian Cueva deja entrever que Pamela López le fue infiel

En la entrevista, el deportista relató cómo conoció a Pamela López durante una reunión con amigos. Fue en ese entorno donde comenzó su historia juntos, aunque también reconoció que ese mismo ambiente lo llevó a cometer errores. Cueva aceptó haber conocido a otras mujeres, lo que generó conflictos en su matrimonio. Sin embargo, negó haber intercambiado chats comprometedores con figuras como Melissa Klug, Rosángela Espinoza, entre otras.

El futbolista admitió que estos errores contribuyeron a los problemas en su relación, pero destacó que no fue el único responsable de las tensiones matrimoniales. Según él, Pamela también tuvo comportamientos que dejaron dudas sobre su fidelidad.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Cueva insinuó que Pamela López podría haber tenido un acercamiento con una expareja. Según el jugador, su propio hermano fue testigo de una situación comprometida entre Pamela y un antiguo novio en una discoteca.

"No te lo puedo asegurar, tendría que tener las pruebas del caso; pero sí, mi hermano la vio con un ex en una discoteca", afirmó el futbolista. Aunque dejó claro que no cuenta con pruebas definitivas para confirmar una infidelidad, aseguró que el relato de su hermano le generó dudas sobre el comportamiento de su esposa.