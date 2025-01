Jonathan Maicelo reapareció en televisión nacional y estuvo como invitado en el programa ‘Todo se Filtra’ de Kurt Villavicencio, transmitido por Panamericana TV. Durante su intervención, el exboxeador abordó las críticas que ha recibido por su reciente operación a la nariz (rinoplastia), incluyendo los comentarios de su expareja, la modelo Samantha Batallanos.

Esta última se burló de la situación y reveló que le aconsejó no aceptar canjes publicitarios que involucren su rostro. “Como si no tuviera dinero para pagar un buen cirujano. Espero que él esté satisfecho, pero siempre le dije que no aceptara cualquier canje si es en la cara. Los canjes pueden ser para otras cosas, pero en la cara, no”, expresó la exmiss Grand Perú en una entrevista con Instarándula.

Jonathan Maicelo se pronuncia tras declaraciones de Samantha Batallanos

El exboxeador Jonathan Maicelo afirmó que no siente la necesidad de responder a su expareja, Samantha Batallanos. Durante una transmisión en vivo del programa ‘Todo se filtra’, el empresario culinario manifestó: “A todo lo que digan me quedo callado, sobre todo si es una mujer”.

Asimismo, Maicelo ninguneó las críticas que ha recibido tras su reciente intervención estética, asegurando: “Yo estoy contento con el resultado y es lo que importa”. Con estas declaraciones, el exdeportista dejó claro su enfoque en lo que considera relevante en su vida personal.

¿Jonathan Maicelo pagó $/ 10.000 por su operación de nariz?

Kurt Villavicencio se comunicó con el doctor Oswaldo Chamorro, quien llevó a cabo la rinoplastia del exboxeador Jonathan Maicelo. El especialista informó que el costo de la intervención asciende a $/10.000, aunque se realizó a través de un canje.

En una entrevista previa, Maicelo explicó las razones detrás de su decisión de someterse a la cirugía. “He recibido mil golpes en mis 13 años de carrera en el boxeo, mi nariz estaba en mal estado. Soy un paquete completo, pero mi nariz no estaba bien, por eso opté por operarme con el doctor Oswaldo Chamorro, que es el mejor. Todo ha salido perfecto”, declaró a Diario Trome.