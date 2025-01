Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, se presentó este lunes 13 de enero en 'Amor y fuego', programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre para hablar sobre cómo se enteró del romance entre Pamela Franco y su esposo. Durante la conversación, la ahora empresaria fue consultada sobre el rol que habría tenido Christian Domínguez en esta polémica, ya que, según rumores, el cumbiambero le habría proporcionado detalles cruciales sobre el presunto amorío.

La trujillana fue cautelosa al referirse al tema, pero no negó haber recibido información del cantante. Según explicó, mantuvo contacto con Domínguez debido a que él "tenía mucha información" y, aunque evitó calificarlo como "el soplón", reconoció que su aporte fue significativo para esclarecer ciertas situaciones.

¿Qué dijo Pamela López sobre Christian Domínguez?

En su entrevista, Pamela López dejó claro que no buscaba señalar a Christian Domínguez como el responsable directo de filtrar información sobre el romance entre Christian Cueva y Pamela Franco. Sin embargo, sí admitió haber recurrido al cantante debido a su conocimiento sobre lo ocurrido.

“Yo no sé si fue el soplón (Christian Domínguez), simplemente yo tuve una conversación con él en ese momento donde me llegaba mucha información”, comentó López al ser consultada por los conductores del programa. La trujillana detalló que fue a través de Instagram que se inició el contacto, luego de que ella decidiera escribirle directamente: “Yo sabía que él tenía mucha información y creo que él me devolvió la llamada”, agregó.

Además, Pamela López confesó que la situación fue difícil de manejar debido a la cantidad de versiones que llegaban a sus oídos. “Hubo una intermediaria para que podamos hablar. Me encontraba en una posición complicada porque no sabía qué creer”, indicó, refiriéndose a los distintos rumores que surgieron después de que se casara con el futbolista peruano Christian Cueva en 2019.