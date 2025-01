Pamela Franco ha declarado sentirse más fuerte que nunca tras iniciar el 2025 con un espectáculo masivo en el Festival Palmeras. Este evento, que reunió a miles de fanáticos, marcó un gran inicio del año para la artista, quien ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos musicales.

Aunque Pamela Franco mantiene un romance con Christian Cueva, la cantante constantemente recibe críticas en redes sociales por haberse involucrado con ‘Aladino’ cuando aún estaba casado. Sin embargo, la artista decidió responder a sus detractores.

Pamela Franco se defiende de las críticas

La cantante Pamela Franco se describió como una mujer resiliente, destacando su capacidad para levantarse después de enfrentar adversidades. Según sus declaraciones, el apoyo del público ha sido fundamental para sobrellevar los momentos difíciles. La artista comenzó este 2025 con energía en el Festival Palmeras, donde logró hacer vibrar a más de seis mil asistentes con su música.

“Me siento más fuerte que nunca y agradecida con ustedes por su cariño. Son mi mejor respaldo. La vida es lo más valioso que tenemos. Por ello, debemos cuidarla en todo momento. Me he caído, pero siempre me he levantado. Gracias por todo”, señaló ante la audiencia presente.

El evento se llevó a cabo sin contratiempos, garantizando la seguridad de todos los asistentes. Gracias a estas medidas, el público pudo disfrutar de más de diez horas de excelente música.

“Quiero que mi música siga siendo una fuente de alegría para todos mis fans. Empezar el año 2025 cantando y bailando con ustedes en el Festival Palmeras ha sido la mejor manera de seguir soñando juntos, por un 2025 lleno de éxitos para todos. Estoy segura de que será mi año”, añadió la cantante al respecto.

¿Pamela Franco quiere hijos con Christian Cueva?

Por otro lado, Pamela Franco, en una anterior entrevista, no descartó convertirse nuevamente en madre junto con Christian Cueva, resaltando que los bebés son bendiciones.

“Un bebé es una bendición; sin embargo, debo aclarar que no es un tema que, en este momento, esté en conversación de una manera seria. Un hijo es lindo, siempre, pero nunca me voy a cerrar a nada”, aseguró potentemente.