Este fin de semana, Demi Moore recibió el Globo de Oro como ‘Mejor actriz en una película musical o de comedia’ por su papel en ‘La sustancia’. Durante su emotivo discurso, la actriz reflexionó sobre sus luchas internas con la sensación de insuficiencia, destacando que este reconocimiento representa una celebración dentro de la industria del cine.

‘La sustancia’ se ha ganado elogios por su perspectiva feminista y su análisis de la presión social que enfrentan las mujeres para lucir siempre jóvenes. Esta película fusiona el horror con una crítica aguda hacia la industria del entretenimiento y la obsesión por la perfección estética, ofreciendo una reflexión profunda sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Demi Moore rompe en llanto al recibir su premio

Demi Moore mostró una gran emoción al recibir el Globo de Oro en la categoría de ‘Mejor actriz en musical o comedia’, por su destacada actuación en ‘La sustancia’. Durante su discurso de aceptación, la actriz no pudo contener las lágrimas, reflejando la profunda alegría que le generó este reconocimiento.

“Realmente no me lo esperaba. ¡Estoy en estado de shock ahora mismo! Llevo haciendo esto mucho tiempo, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz. Me siento muy honrada y agradecida”, señaló ni bien subió al escenario.

En su emotivo discurso, Demi Moore rememoró una conversación que sostuvo con un productor cinematográfico hace aproximadamente tres décadas, quien la calificó como “actriz de palomitas de maíz”.

“En ese momento, pensé que no era algo que se me permitiera tener. Y lo acepté y lo creí, y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo. Tal vez estaba completa, tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer”, añadió sobre aquella anécdota.

Confiesa haber estado en su punto más bajo

Por otro lado, Demi Moore reflexionó sobre su trayectoria y reveló que alcanzó un momento en el que consideró que había cumplido con las expectativas que se esperaban de ella en su carrera: “Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guion mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado ‘La sustancia’, y el universo me dijo: ‘No, aún no has acabado’”.

Demi Moore gana por 'La Sustancia'. Foto: Difusión

De esa manera, Demi Moore buscó concluir su discurso con un mensaje que, según afirmó, refleja el propósito de la película en la que actúa.

“En esos momentos en los que no nos creemos lo suficientemente inteligentes, bellas, delgadas o exitosas, o simplemente cuando consideramos que no somos lo suficiente, podrás ver tu valía si dejas a un lado la vara de medir. Así que hoy celebro esto (el premio) como el indicador de mi plenitud y del amor que impulsa, y del regalo que supone hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco”, finalizó.