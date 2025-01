La industria del entretenimiento se prepara para una de sus noches más glamorosas, los Globos de Oro 2025. Con el objetivo de premiar a las mejores producciones de cine y televisión del 2024, esta gala promete ser un evento lleno de estrellas y emociones. Entre los aspectos más destacados está la participación de figuras icónicas que anunciarán a los ganadores de las 27 categorías.

En el evento, también se rendirán homenajes especiales a dos grandes de la industria: Ted Danson, con el premio Carol Burnett, y Viola Davis, quien recibirá el prestigioso premio Cecil B. DeMille. La gala también contará con la participación de artistas reconocidos por su carisma y popularidad, como Aubrey Plaza, Jennifer Coolidge, Glenn Close y Awkwafina. La variedad en la selección asegura una experiencia dinámica y emocionante para los espectadores.

Lista de presentadores: un despliegue de talento y carisma

El comité organizador de los Globos de Oro ha revelado una lista de presentadores repleta de estrellas que incluye tanto veteranos como nuevos talentos. Entre los nombres más destacados se encuentran:Elton John y Brandi Carlile, coautores de la aclamada canción 'Never Too Late', preseleccionada para los Óscar 2025.

Actores nominados en esta edición, como Demi Moore, Margaret Qualley, Colman Domingo y Colin Farrell. Además, también destacan figuras de renombre como Andrew Garfield, Nicolas Cage, Anya Taylor-Joy, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Michael Keaton, Salma Hayek y Seth Rogen.

Presentadores en los Golden Globes 2025Foto: Instagram/Paramount

Andrew Garfield

Anthony Mackie

Anthony Ramos

Anya Taylor-Joy

Ariana De Bose

Aubrey Plaza

Auli'i Cravalho

Awkwafina

Brandi Carlile

Catherine O'Hara

Colin Farrell

Colman Domingo

Demi Moore

Dwayne Johnson

Edgar Ramírez

Elton John

Gal Gadot

Glenn Close

Jeff Goldblum

Jennifer Coolidge

Kaley Cuoco

Kate Hudson

Kathy Bates

Ke Huy Quan

Kerry Washington

Margaret Qualley

Melissa McCarthy

Michael Keaton

Michelle Yeoh

Miles Teller

Mindy Kaling

Morris Chestnut

Nate Bargatze

Nicolas Cage

Rachel Brosnahan

Rob McElhenney

Salma Hayek

Sarah Paulson

Seth Rogen

Sharon Stone

Vin Diesel

Viola Davis

Zoë Kravitz

Homenajes especiales: Ted Danson y Viola Davis

Este año, el premio Carol Burnett será otorgado a Ted Danson, un actor cuya trayectoria televisiva abarca clásicos como 'Cheers', 'The Good Place' y 'Becker'. Por otro lado, el premio Cecil B. DeMille recaerá en Viola Davis, reconocida por su impacto en el entretenimiento y su desempeño en producciones como 'Fences', 'The Woman King', 'The Help' y 'Ma Rainey's Black Bottom'. Este reconocimiento celebra no solo su talento, sino también su influencia cultural.

Los Globos de Oro 2025 también serán un escaparate para las estrellas más relevantes del momento. Entre los nominados que también se encuentran como presentadores están Margaret Qualley, por su papel en comedia o musical, y Colin Farrell, en la categoría de miniseries o películas para televisión.