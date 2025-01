Real Madrid vs Deportiva Minera EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Copa del Rey?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Deportiva Minera EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa del Rey? El cotejo, por los dieciseisavos de final del torneo, se disputará este lunes 6 de enero desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Cartagonova y será transmitido por la señal de DSports y DGO en Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs Deportiva Minera: previa del partido

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti comienza su participación en la Copa del Rey en esta ronda, ya que no jugó las dos primeras debido a la Supercopa de España, y se enfrenta a una de las revelaciones del torneo. Los merengues llegan tras una gran victoria por 2-1 ante el Valencia en Mestalla.

El equipo de Llano del Real, que compite en la Segunda RFEF, aspira a lograr la hazaña de eliminar al equipo blanco en un encuentro histórico. La Deportiva Minera avanzó a esta ronda tras vencer al Tudelano (5-0) en la primera fase y sorprender al Alavés, ganándole en una tanda de penaltis.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Deportiva Minera?

En Perú, el encuentro entre Real Madrid vs Deportiva Minera está programado para jugarse a partire de la 1.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 12.00 m.

Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Deportiva Minera?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Deportiva Minera por la Copa del Rey estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En España, el duelo será transmitido por Movistar Plus+ y RTVE Play. En Estados Unidos, se podrá ver a través de ESPN.

Real Madrid vs Deportiva Minera: alineaciones posibles

Real Madrid: Lunin, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Güler, Camavinga, Brahim Díaz, Modric, Bellingham y Vinicius Jr.

Lunin, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Güler, Camavinga, Brahim Díaz, Modric, Bellingham y Vinicius Jr. Deportiva Minera: Martínez Pujante, Más García, Montesinos, Vera, Juanmi, Beltrán, Petcoff, Britos, Pipo, Perdomo y Ferrón.

¿Cómo ver Real Madrid vs Deportiva Minera ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Deportiva Minera por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.