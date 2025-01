¡Terrible! Un nuevo acto de extorsión se registró en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad. Delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la casa del regidor municipal Miguel Pajares Rojas y exigieron la suma de 20.000 soles a cambio de no atentar contra su integridad y la de su familia.

Según contó Pajares a La República, el ataque fue pasada las 11 de la noche del pasado domingo 5 de enero, cuando desconocidos llegaron a su vivienda, ubicada en la calle Lima, y causaron pánico entre los pobladores tras el estruendo de la detonación.

El regidor agregó que ha estado recibiendo amenazas a través de WhatsApp desde hace una semana y media, y que, en un primer momento, los extorsionadores le pidieron 50.000 soles.

“El 29 de diciembre me llegó un mensaje de WhatsApp, pero no les hice caso. Sin embargo, ayer (5 de enero) la situación fue más incisiva, detonaron un explosivo en mi casa. Después de la detonación, los delincuentes se comunicaron conmigo. Están pidiendo plata; en primera instancia me pedían 50.000 soles y ahora están pidiendo 20.000”, indicó Pajares Rojas a este diario.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables del delito.

Alcalde John Vargas pide atención

Por su parte, el alcalde John Vargas Campos exigió a las autoridades gubernamentales un mayor presupuesto y mayor atención a la seguridad en su jurisdicción.

“Tenemos 32 policías para una población de 41.000 habitantes. Espero que el nuevo general pida a las autoridades patrulleros para Casa Grande y combatir la delincuencia”, mencionó Vargas.