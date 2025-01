Alianza Lima atraviesa un problema con quien iba a ser uno de sus refuerzos para el 2025: Brian Farioli. El club íntimo desistió del fichaje del futbolista luego de que no superara con éxito los exámenes médicos. El equipo victoriano argumentó que el exjugador de Colón de Santa Fe no se encuentra en óptimas condiciones para iniciar los trabajos de la pretemporada, algo que el mismo futbolista negó, junto con el cuerpo médico del club argentino. Este lunes 6 de enero, el mediocampista reafirmó su intención de elevar el caso a la FIFA alegando que firmó un contrato, una versión que ha sido rechazada por José Bellina, gerente deportivo de los blanquiazules.

En una entrevista para Radio Ovación, José Bellina desmintió las declaraciones de Brian Farioli y precisó que lo que el futbolista firmó fue una "carta invitación". El mediocampista de 26 años había mencionado que se unió al conjunto victoriano a través de un contrato, documento en el que no se especificaba que tenía que pasar los exámenes médicos y que estaba firmado por el gerente deportivo de Alianza Lima.

¿Qué dijo José Bellina sobre las declaraciones de Brian Farioli tras no firmar por Alianza Lima?

"Es falso lo que él (Brian Farioli) menciona, no existe contrato. Lo que se firmó es la carta invitación (carta oferta), en la cual está establecido claramente que debe pasar exámenes médicos para la firma del contrato. En la misma carta, y en cualquier carta oferta, el club y el futbolista se deben poner de acuerdo en los documentos a firmar a partir de la misma. Si el futbolista no pasa los exámenes médicos, no hay nada en qué ponerse de acuerdo", sostuvo para el mencionado medio.

Bellina recordó que un caso parecido ocurrió la temporada pasada con otro club y que ambas partes solucionaron el tema sin ningún problema. Además, precisó que ya no se volverán a pronunciar sobre este caso y que Alianza Lima se está preparando legalmente para poder defenderse en las instancias correspondientes.

"En 2024, un futbolista no pasó sus exámenes médicos en el club y todo se manejó de manera regular con el futbolista y su agente. Claramente, eso ya depende de cómo se quiere manejar cada uno. Son situaciones que pasan en el fútbol. No vamos a pronunciarnos más sobre este tema, es segunda vez que estamos dando una postura, porque ya lo hizo Franco Navarro el día sábado. El club ha actuado de manera correcta y está preparado legalmente para afrontar este caso", agregó.

Brian Farioli asegura que demandará a Alianza Lima tras lo ocurrido

En una entrevista para Exitosa este lunes, el exjugador de Central Córdoba aseguró que se encuentra al 100% en su estado físico y que no presenta ninguna lesión. Asimismo, manifestó que hay algo extradeportivo en su frustrado fichaje por Alianza Lima.