"Ese señor no tiene corazón": comerciante increpa a López Aliaga tras ser desalojada por obras de la Vía Expresa Sur

En la mañana del 4 de enero, la Municipalidad de Lima llevó a cabo el desalojo y la demolición del mercado San Juan Grande, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, como parte del proyecto para construir la nueva Vía Expresa Sur. El operativo comenzó a las 3:00 a. m. y contó con el uso de maquinaria pesada, como tractores y grúas, que fueron empleadas para derribar los puestos del mercado, algunos de los cuales operaban desde hacía más de 30 años.

A pesar del amplio despliegue, numerosos comerciantes, incluidos padres y madres de familia que trabajaban diariamente en el mercado, afirmaron que no se les otorgó tiempo suficiente para retirar sus pertenencias antes de la demolición. María, una adulta mayor que se dedicaba a la venta de ropa interior, criticó severamente la gestión del alcalde Rafael López Aliaga.

"No están sacando, como dice López Aliaga, al caballazo. En ningún momento nos avisó ni nos dio tiempo para sacar nuestras cosas. Mire cómo estamos, en qué estado está nuestro mercado. Están demoliendo sin darnos tiempo de sacar nuestras cosas. Somos 160 familias que estamos desamparados, no tenemos a dónde ir", declaró para Latina TV.

"Ese señor no tiene corazón porque está dejando a cientos de personas sin trabajo, no está dejando prácticamente en la calle. Muchas personas hemos hecho un préstamo con el banco para hacer estudiar a nuestros hijos (...) Pedimos tiempo para sacar nuestras cosas, nosotros no nos hemos opuesto porque sabemos que será una vía", expresó la comerciantes entre lágrimas.

"No nos deberían botar como perros"

Otra comerciante del mercado San Juan Grande también rompió en llanto al presenciar la demolición de su puesto de trabajo y asegura que se están vulnerando sus derechos. Además, advierte que no tiene más opción que vender su mercadería en la informalidad.

"No nos deberían de botar como a perros. Los perros también tienen sus derechos y nosotros no tenemos ni derecho (...) Yo vendía descartables desde hace años. Con esto no nos sentimos muy mal porque tenemos hijos a quienes todavía estamos ayudando. ¿Ahora a dónde vamos? A la informalidad, a la calle", manifestó para Exitosa.

MML demolerá 3 colegios por obras de la Vía Expresa Sur

En el distrito de Surco, la Municipalidad de Lima ha anunciado la próxima demolición de tres colegios emblemáticos: Hiram Bingham, Champagnat y Santa Teresita. Esta acción se enmarca dentro del denominado "plan de recuperación de espacios públicos" y se llevará este 2025, ya que dichos terrenos forman parte del trazado proyectado para la Vía Expresa Sur, según informó una vocera del municipio.

Mientras tanto, en la zona Los Totorales, los residentes han manifestado su preocupación por los impactos de estas medidas, que han afectado tanto a personas como a animales. En el sector conocido como El Totoral 2, las viviendas de la segunda etapa fueron demolidas completamente con maquinaria pesada, dejando a muchas familias sin hogar.