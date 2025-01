Alianza Lima se encuentra envuelto en una nueva polémica luego del frustrado fichaje del volante Brian Farioli. El argentino no pudo estampar su firma en el club blanquiazul debido a que no superó los exámenes médicos; sin embargo, después de que la institución victoriana remarcara que no iban a contratarlo, este decidió romper su silencio y aseguró que presentará una demanda ante la FIFA.

A pesar de las declaraciones de Franco Navarro, quien sostuvo que al jugador solo se le envió una carta oferta con una cláusula, el exfutbolista de Colón de Santa Fe negó esta versión y afirmó que existe un contrato firmado.

Brian Farioli revela que Bellina firmó su contrato con Alianza Lima

Al ser consultado sobre la negociación que sostuvo con los directivos de Alianza Lima antes de arribar a la capital, Brian Farioli dijo que José Bellina, gerente deportivo de los íntimos, se encargó de firmar el contrato. Asimismo, indicó que en el escrito no se estableció una revisión médica previa a la oficialización.

"Este caso va a ir a la FIFA, no hay duda de eso. Firmé un contrato anteriormente, que firmaba José Bellina, antes de llegar al club, y en ese contrato no se habló nunca de alguna revisión médica, ni nada por el estilo (...) Mi abogado actuará", manifestó en diálogo con Exitosa Deportes.

Brian Farioli descarta estar lesionado

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, fue claro al señalar que no se contratará a Brian Farioli porque no está apto para competir. En ese sentido, el volante de 26 años descartó tener alguna lesión e indicó que ya recibió el alta médica de su exclub.

"Las resonancias y los estudios hablan por sí solos. Tengo un alta médico firmado por Colón, sería muy descabellado que llegue a un club y esté lesionado o no esté para jugar, eso no existe, después de haber pagado una cláusula", explicó.

"Uno de los médicos que me atendió en Alianza era argentino, me dijo que todo estaba en perfectas condiciones. De hecho, el médico me dijo que todo estaba impecable, las resonancias y demás, resulta que después pasaron cosas. Hay que dar vuelta a la página, hablé con 'Pipo', él quería dirigirme y eso para mí era un lindo desafío, pero las cosas pasan por algo", concluyó.

Alianza le responde a Brian Farioli

En diálogo con Radio Ovación, Bellina desmintió a Brian Farioli sobre un supuesto contrato firmado y mencionó que su contratación estaba sujeta a la aprobación de los exámenes médicos.

"Es falso lo que él menciona. No existe contrato. Lo que se firmó es la carta invitación (carta oferta), en la cual está establecido claramente que debe pasar exámenes médicos para la firma del contrato. En la misma carta, y en cualquier carta oferta, el club y el futbolista se deben poner de acuerdo en los documentos a firmar a partir de la misma. Si el futbolista no pasa los exámenes médicos, no hay nada en qué ponerse de acuerdo", acotó.