Magaly Medina, conocida conductora de televisión, expresó su contundente rechazo a los comentarios realizados por tres de sus 'urracos' en el canal de YouTube 'Puro floro'. Durante la polémica entrevista con la modelo Gabriela Serpa, John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz hicieron llorar a la invitada con sus indignantes comentarios fuera de lugar, provocando una fuerte reacción de Medina.

En su programa 'Magaly TV, la firme', la presentadora dejó claro que su equipo no tiene relación alguna con el mencionado canal, pero se siente afectada por la asociación de los reporteros con su nombre. "No se puede jugar con eso, hago el deslinde necesario porque me siento afectada cuando dicen los 'Urracos de Magaly'", manifestó. Medina reveló que las reprimendas hacia Tirado, Pérez y Díaz fueron severas, con Pérez recibiendo directivas estrictas debido a sus inapropiadas declaraciones.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la entrevista de sus reporteros con Gabriela Serpa?

Magaly Medina no escatimó palabras al referirse a la conducta de los 'urracos' durante la entrevista con Gabriela Serpa. La conductora criticó duramente a Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz por su falta de profesionalismo y respeto hacia la actriz cómica. "Aquí las jaladas de oreja han estado bastante fuertes", afirmó Medina, subrayando que las reprimendas fueron igual de severas para todos los involucrados. Pérez, en particular, recibió todas las directivas necesarias debido a sus comentarios inapropiados, mientras que Tirado y Díaz fueron reprendidos por permitir que la situación ocurriera.

Magaly Medina también reveló una conversación que tuvo con Gianfranco Pérez sobre las acusaciones de la existencia de un video íntimo de Gabriela Serpa. Pérez afirmó durante la entrevista que había visto dicho video, pero posteriormente confesó a Medina que no tenía ninguna prueba de ello. "Nos dijo que no tiene noción de lo que dijo, porque no tiene un video que a él se le haya mostrado", declaró la 'urraca'. Esta revelación solo agravó la situación, confirmando que las afirmaciones de Pérez eran infundadas y contribuyeron a la decisión de reprender severamente a los tres reporteros. "Se les ha juzgado a los tres por igual, por no haberle callado la boca a tiempo", concluyó Medina.