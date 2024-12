Lisandra Lizama, cantante y exesposa de Mauricio Diez Canseco, compartió una amarga experiencia vivida en el podcast 'Puro floro', conducido por los reporteros de 'Magaly TV, la firme'. En su mensaje al portal de noticias 'Instarándula', Lisandra confesó que su participación en el programa fue la "entrevista más incómoda" de su vida, comparando su vivencia con la polémica reciente de Gabriela Serpa.

Según la cantante, los conductores hicieron preguntas y bromas inapropiadas que la pusieron en una situación incómoda, tocando temas muy personales que no quería abordar. Lisandra aseguró que, si hubiera sabido que esos temas serían tratados, jamás habría aceptado la invitación.

¿Cómo fue la experiencia de Lisandra Lizama como invitada de 'Puro floro'?

Durante su intervención en 'Puro floro', los conductores no solo hicieron comentarios sobre su pasado en la plataforma OnlyFans, sino que también insinuaron la existencia de un video íntimo suyo que, según ellos, habían visto. A pesar de que Lisandra Lizama negó ser la protagonista del supuesto video y pidió que cambiaran de tema, las bromas continuaron, lo que aumentó su incomodidad. Uno de los conductores, Gianfranco Pérez, insistió: "Así sea fake, para mí es real, yo considero que es real".

A lo que Lisandra, visiblemente molesta, respondió con claridad: "Si yo llego a saber que ustedes me iban a preguntar eso, no vengo aquí, eso no se pregunta". La cantante dejó en claro que, por respeto, ciertos temas no deberían ser tratados en un espacio público, mucho menos con bromas que vulneran la privacidad de los invitados.

Lizandra Lizama revela que se sintió incómoda en su entrevista

Lisandra Lizama se pronunció sobre su mala experiencia en 'Puro floro' luego de que 'Instarándula' hablara sobre la polémica protagonizada por Gabriela Serpa en el mismo podcast. En su mensaje, Lisandra relató lo sucedido en su propia entrevista, diciendo: "Eso mismo me hicieron a mí la semana pasada, es la entrevista más incómoda de mi vida, les dije que si no cambiaban el tema, me paraba y me iba". Con estas palabras, Lisandra dejó en evidencia el malestar que sintió al ser sometida a preguntas inapropiadas sobre su pasado en OnlyFans y una insinuación sobre un supuesto video íntimo.