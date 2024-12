Magaly Medina se pronunció sobre la polémica generada por uno de sus 'urracos', Gianfranco Pérez, quien mencionó en el podcast 'Puro floro' la existencia de fotos íntimas de Gabriela Serpa. La revelación causó incomodidad en la modelo, quien abandonó el programa entre lágrimas debido a los indignantes comentarios. En medio de las críticas que surgieron en redes sociales, la conductora de 'Magaly TV, la firme' no solo desmintió las afirmaciones de su reportero, sino que también expresó su desacuerdo con la forma en que trataron a la actriz cómica.

A través de sus declaraciones para el diario Trome, Magaly Medina dejó claro que no tolera los comentarios irresponsables y sin pruebas que afectan la imagen de los involucrados. Aunque reconoció que los reporteros son parte de su equipo, también se encargó de desvincularse de las acciones de estos fuera de su programa. Medina señaló que, aunque mantiene control sobre lo que ocurre en 'Magaly TV, la firme', no se hace responsable de lo que suceda en otros espacios, como el podcast 'Puro floro', donde los límites del humor parecen haberse desdibujado.

Magaly Medina critica duramente la actitud de su 'urraco'

Tras el polémico episodio en 'Puro floro', donde Gianfranco Pérez insinuó la filtración de fotos íntimas de Gabriela Serpa, la 'Urraca' fue tajante. La conductora de 'Magaly TV, la firme' desmintió rotundamente la afirmación de su reportero, aclarando que no había pruebas de la existencia de tales imágenes. "No hay ningún video íntimo", expresó con firmeza, criticando el comportamiento de Pérez por difundir información sin verificar.

"Hablé con él y dice que no tiene ninguna información sobre eso, me parece que ha sido demasiado atrevido e irresponsable en decir una información que ni siquiera tiene", continuó Magaly, mostrando su desacuerdo con la difusión de rumores sin fundamento. Medina calificó esta actitud como poco profesional, asegurando que no se puede propagar rumores infundados, especialmente cuando involucran la privacidad de una persona.

Magaly Medina se desvincula de las acciones de sus reporteros

Si bien Magaly Medina se mostró crítica con los comentarios de sus 'urracos', también dejó claro que, a pesar de ser parte de su equipo, lo que hagan fuera del programa no es su responsabilidad. "En mi programa tengo a mis dos jefes y a mí, que estamos chequeando, que no se vayan de boca", dijo Medina, en clara alusión al control y la ética que impera dentro de 'Magaly TV, la firme'. Sin embargo, en cuanto a los podcasts y otros espacios informales, la conductora fue tajante al señalar que no tiene injerencia. "Lo que hagan fuera del canal ya no es de mi incumbencia", manifestó con una sutil pero clara desvinculación de lo sucedido en 'Puro floro'.