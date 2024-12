La polémica entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia sigue subiendo de tono. La conductora de 'Magaly TV La Firme' respondió con dureza a las recientes acusaciones de la salsera, quien le envió una carta notarial tras sentirse agraviada por los comentarios emitidos en el programa. Sin embargo, lejos de retractarse, la popular 'Urraca' arremetió nuevamente contra la salsera y, con su característico estilo directo, le recomendó dirigir sus acciones legales hacia Sergio George, su productor musical, a quien calificó como “un cobarde” por las declaraciones públicas que ha realizado sobre ella.

En declaraciones realizadas al programa de Kurt Villavicencio, ‘Todo Se Filtra’, la periodista criticó la decisión de Yahaira de enviarle una carta notarial por presuntas calumnias y difamaciones. Plasencia, conocida como ‘La Patrona’, acusó a Magaly de llamarla “escort” en su programa, lo que ha generado una disputa legal que parece no tener fin.

Magaly Medina aconseja a Yahaira Plasencia demandar a Sergio George y no a ella

Magaly Medina no dudó en desviar el foco de las críticas hacia Sergio George, productor musical de Yahaira Plasencia. La conductora de 'Magaly TV La Firme' fue contundente al sugerir que, en lugar de enviarle cartas notariales a ella, la salsera debería cuestionar al productor puertorriqueño por comentarios que, según la periodista, resultan denigrantes para la cantante. “Él es un bocón. Hombre bocón no sirve. Me parece un cobarde”, expresó Medina, criticando las declaraciones públicas de George sobre su relación profesional y personal con Yahaira.

En su intervención, Magaly Medina señaló que Sergio George había hecho comentarios innecesarios sobre Yahaira, como jactarse de que ella había dormido en su casa, algo que consideró inapropiado. Además, sugirió que la cantante debería defender su respeto y dignidad, dejando en claro que no entiende por qué Yahaira tolera esas actitudes. “No te gusta que te lo diga otra persona, qué pena, esa es la realidad. Anda y demándalo a él, no a mí”, insistió la periodista, dejando entrever que Plasencia mantiene un vínculo con George por conveniencia profesional y no por respeto mutuo.

Magaly Medina cuestiona la relación entre Yahaira Plasencia y Sergio George

Además de sus críticas a Yahaira, Magaly dirigió fuertes palabras hacia Sergio George, productor musical de la salsera. La conductora cuestionó las declaraciones del productor sobre su relación profesional con la cantante, no eran apropiadas. “Jactarte de que la mujer durmió en tu casa, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? Anda, demándalo a él y quítale el habla a él”, afirmó.

Magaly también insistió en que Yahaira debería reconsiderar su trato con el productor. Insinuó que la salsera mantiene su relación profesional con George por conveniencia, algo que, según Medina, afecta la dignidad de la artista. “¿Tan poco te quieres a ti misma que soportas que este hombre te deje como una simple acompañante? Eso es lo que hace”, afirmó contundentemente.