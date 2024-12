Cristian Zuárez ofreció disculpas públicas a Magaly Medina por los insultos que le dirigió en el pódcast 'Chimi Churri' tras las dos cartas notariales que le envió la conductora de televisión. Sin embargo, el productor argentino se mantuvo firme en su afirmación de que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, fue quien cubrió los gastos de los pasajes y el hospedaje de Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir a los premios Martín Fierro en Miami.

Este conflicto, que inició por declaraciones en una entrevista, ha escalado con la presentación de cartas notariales por parte de Medina, quien exige una rectificación inmediata de lo dicho por Cristian Zuárez. Además, la periodista solicita disculpas públicas y que el argentino se abstenga de realizar nuevos comentarios que puedan afectar su dignidad y reputación.

Cristian Zuárez se retracta por insultos a Magaly Medina

En una reciente entrevista con La República, Cristian Zuárez admitió que se equivocó al referirse a Magaly Medina como “per**” y “desgraciada”. El argentino ofreció disculpas públicas, asegurando que no tuvo la intención de ofenderla. "Si tanto le ofendió, le pido disculpas. Mi intención no es faltar el respeto, sino expresar lo mucho que me han afectado sus comentarios hacia mí", expresó.

El productor argentino también reconoció que el uso de estos términos fue desafortunado, considerando que la palabra "desgraciada" tiene connotaciones diferentes en Perú y en otros países. “Trabajé durante años con Laura Bozzo y su icónica frase, pero nunca imaginé que aquí ofendería tanto”, señaló.

Cristian Zuárez reafirma que fue Chibolín quien cubrió los pasajes de Magaly para asistir a los Martín Fierro

El productor insistió en su versión de que Andrés Hurtado fue quien asumió los costos de los pasajes y el hospedaje de Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir a los premios Martín Fierro en Miami. Según Zuárez, Chibolín tomó esta decisión para quedar bien con la pareja, después de que la producción le informara que no cubriría estos gastos.

"No voy a afirmar algo que no me conste. Hablé directamente con Andrés Hurtado, y él me dijo que asumió los costos porque quería hacer un buen gesto", explicó Zuárez. Pese a las solicitudes de Magaly Medina, quien exige una rectificación inmediata de estas declaraciones, el argentino aseguró que llevará el caso "hasta las últimas consecuencias".