Después de que Magaly Medina se negara a rectificarse de sus declaraciones y tras amenazarla con llevarla a juicio, Cristian Zuárez, quien fuera pareja de Laura Bozzo, decidió presentar una demanda por difamación ante la Corte Superior de Justicia de Lima.

En su acusación, el cantante argentino expuso cómo los comentarios de la polémica conductora, quien puso en duda su ocupación, han afectado gravemente su bienestar psicológico y económico, dañando su reputación de manera significativa.

¿Qué dijo Magaly Medina para que Christian Zuárez lo demande?

Cristian Zuárez decidió enfrentar a Magaly Medina luego de que esta lo llamara en su programa "mantenido de Laura Bozzo" y cuestionara su labor en los premios Martín Fierro. La polémica surgió tras las declaraciones de Bozzo, quien reveló que Andrés Hurtado ‘Chibolín’ habría financiado los pasajes de Magaly y su esposo Alfredo Zambrano para asistir a la premiación.

A pesar de solicitar una rectificación pública, la figura de ATV ignoró el pedido, lo que llevó al argentino a presentar una denuncia por difamación: “Solicito el pago de una reparación civil ascendente a la suma de 7 millones 50 mil soles a pagarse por la querellada, por daños y perjuicios causados respecto a la lesión a mi honor, así como respecto a los perjuicios económicos causados por la difamación masiva, lo que trajo como consecuencia perdidas significantes de ingresos percibidos por mis empresas antes de la publicación objeto de querella”, dice la denuncia que publicó Infobae.

Cristian Zuárez mantuvo años atrás una relación sentimental con la conductora peruana Laura Bozzo. Foto: Instagram.

¿Cómo afectaron en Cristian Zuárez los comentarios de Magaly Medina?

Cristian Zuárez no se quedó callado tras los duros comentarios de Magaly Medina, quien lo señaló de no haber logrado nada en la vida. El argentino, molesto, explicó cómo estas críticas le afectaron profundamente tanto en lo psicológico como en lo económico, asegurando que, gracias a él, la conductora de ‘Magaly tv: la firme’ logró ganar un premio Martín Fierro.

"Primero pedí que se retractara de todos los dichos, insultándome, que yo era un mantenido, un don nadie, que no tengo carrera y no se me conoce nada. Es fácil demostrar que si trabajé, porque tengo mis papeles en orden y mi trayectoria intacta. Por eso no puede decir otra cosa más que todas las estupideces que dijo”, contó en un inicio a Infobae.

“Esos dichos de Magaly me perjudicaron. Creó desconfianza en todos. Ernesto Pimentel me contestó el teléfono, pero después cada mensaje que me mandaba con él, él borraba y no dejaba huella de nada. Otros no me atendían el teléfono. Rodrigo González no me contestó", explicó.

ATV se encargaría de los 7 millones de soles, según Zuárez

Cristian Zuárez afirmó que los más de 7 millones de soles que reclama no le parecen desproporcionados, ya que ATV asumiría ese costo para respaldar los contenidos que Magaly Medina emite en su programa.

“El canal responde por ella, si ella pierde un juicio, el canal viene y dice: ‘no se preocupe que nosotros pagamos. Sigue embarrándola y ensuciando honras de las personas que nosotros pagamos todo'", contó.