Cristian Zuárez, conocido en el mundo del espectáculo por su relación con Laura Bozzo, ha generado controversia tras sus recientes declaraciones sobre el premio Martín Fierro otorgado al programa 'Hablando Huevadas'. En una entrevista exclusiva para un medio local, Zuárez reveló su influencia en las nominaciones de los premios y respondió a las críticas recibidas de figuras como Magaly Medina, Jorge Luna y Ricardo Mendoza. El argentino no descartó tomar acciones legales por los comentarios que, según él, han dañado su imagen.

Zuárez, quien también afirmó haber recomendado a varios personajes del entretenimiento peruano para la nominación, aclaró que fue su intervención lo que permitió que 'Hablando Huevadas' recibiera el reconocimiento. En ese contexto, detalló que presentó una lista con figuras como Magaly Medina, Andrés Hurtado, Ernesto Pimentel, María Pía Copello y otros nombres de peso en la escena nacional. A pesar de su influencia en el proceso, Zuárez aseguró que la decisión final sobre los nominados la tomó la organización del evento. "Le mandé una sinopsis, escribí positivo de 'Hablando Huevadas'...", dijo.

Cristian Zuárez no descarta acciones legales

A raíz de las críticas que ha recibido en los últimos días, especialmente por parte de Magaly Medina, Zuárez no descartó emprender acciones legales contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza. "Lo voy a hablar con mi abogado, pero el daño que se le hizo a mi imagen estos días... tanto Magaly Medina, que lo viene haciendo desde hace mes y medio atrás, cuando ella sabe bien lo que hizo, fue a los premios por mí", expresó en tono molesto a un medio local.

Christian Zuárez respondió a las duras críticas de los conductores de Hablando Huevadas.

Además, Cristian manifestó que no ve 'Hablando Huevadas' y que entiende que los conductores no lo conocieran bien, dado que pertenecen a generaciones distintas. "No, lo único que vi fue la sinopsis. Entiendo que ellos no me conozcan a mí, somos de diferentes épocas, ustedes me conocen del 97 cuando vine con el Grupo Complot", señaló.

Finalmente, Zuárez dejó claro que espera que aquellos que han cuestionado su participación en los premios, incluidos Magaly Medina y los conductores de 'Hablando Huevadas', Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se retracten de sus comentarios. "Todo va a caer de su propio peso, lo que yo espero tanto de Magaly Medina como de esta gente que se retracten de todas las estupideces que hablaron...", concluyó el argentino.