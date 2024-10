En una reciente entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Cristian Zuárez, ex de Laura Bozzo, expuso una conversación significativa con Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, sobre el viaje de Magaly Medina a los premios Martín Fierro en Miami. Según Zuárez, la periodista solicitó que se cubrieran los pasajes para ella y su esposo, pero no había presupuesto suficiente. Durante su diálogo con Rodrigo González, Zuárez detalló que comunicó a Hurtado la imposibilidad de cubrir los costos del viaje, desencadenando una respuesta tranquilizadora por parte de Hurtado.

Cristian Zuárez no se rectifica y asegura que Andrés Hurtado pagó pasajes de Magaly Medina

Cristian Zuárez en conversación con Rodrigo González, reafirmo su postura sobre el financiamiento de Andrés Hurtado al viaje de Magaly Medina a los premios Martín Fierro en Miami. Según Zuárez, la periodista solicitó que se cubrieran los pasajes para ella y su esposo, pero no había presupuesto suficiente. Durante su diálogo con Rodrigo González, Zuárez detalló que comunicó a Hurtado la imposibilidad de cubrir los costos del viaje. "Magaly está pidiendo pasajes y no tengo pasajes para darle, o sea que Magaly se baja, no viene", comentó Zuárez, desencadenando una respuesta tranquilizadora por parte de Hurtado.

Según Zuárez, Hurtado respondió asegurándole que él se haría cargo de los gastos del viaje. "Me dijo: ‘Tú tranquilo, no te preocupes, déjamelo a mí, yo me encargo’", comentó Cristian, dejando claro que el conductor peruano asumió el compromiso de cubrir los pasajes de la polémica conductora. Para respaldar sus declaraciones, Cristian Zuárez permitió que en 'Amor y Fuego' se difundiera un audio donde se escucha a Hurtado decir: “Nada tranquilo, todo perfecto, tranquilo”, refiriéndose a la solución del inconveniente. Este audio refuerza la versión de que Andrés Hurtado se involucró directamente en la logística del viaje de Magaly Medina a Miami.

Cristian Zuarez sobre el supuesto vínculo de Andrés Hurtado y Magaly Medina: "Vi que le regalo carteras"

Rodrigo González cuestionó a Zuárez si no le causó extrañeza que Chibolín se ofreciera a pagar por los pasajes de la conductora de televisión. Zuárez indicó que no, porque ya había visto la cercanía entre la pelirroja y el expresentador. "Yo vi que le regaló carteras y que la llevó a Los Ángeles, los dos pasajes, ¿qué me hace pensar? Nada, porque Andrés Hurtado se deja ver ostentando dinero. Yo no me voy a sorprender por dos pasajes, él tendrá sus motivos”, detalló.

Este incidente añade más controversia a la relación entre Magaly Medina y Andrés Hurtado, en medio de las ya existentes tensiones y cuestionamientos sobre la veracidad de las declaraciones públicas de la conductora. La revelación de Zuárez complica aún más el panorama, planteando dudas sobre quién realmente financió el viaje de Medina a los prestigiosos premios en Miami.

Resumen: Cristian Zuárez insiste que Chibolín le regaló pasajes a Magaly

Cristian Zuárez revela conversación: En una entrevista con 'Amor y Fuego', Cristian Zuárez contó que tuvo una conversación con Andrés Hurtado ('Chibolín') sobre la solicitud de Magaly Medina de cubrir sus pasajes para asistir a los premios Martín Fierro en Miami.

Andrés Hurtado asume los gastos: Zuárez detalló que Hurtado se ofreció a pagar los pasajes de Magaly Medina y su esposo cuando le informó que no había presupuesto suficiente. Hurtado aseguró que él se encargaría de los costos.

Difusión de audio como prueba: Cristian Zuárez permitió que se difundiera un audio en 'Amor y Fuego' donde se escucha a Andrés Hurtado decir "Nada tranquilo, todo perfecto, tranquilo", refiriéndose a la solución del problema de los pasajes.

Rodrigo González cuestiona a Zuárez: Rodrigo González preguntó a Zuárez si le sorprendió que Chibolín se ofreciera a pagar los pasajes. Zuárez respondió que no, ya que había visto la cercanía entre Magaly Medina y Hurtado, mencionando que le había regalado carteras y llevado a Los Ángeles.