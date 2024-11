Un día después de haber estado en el programa de Magaly Medina junto a Bill Orosco, Andrea San Martín tenía pactado asistir a ‘América Hoy’ para promocionar su show teatral ‘Cachudas pero conchudas’. Sin embargo, la influencer reveló que la producción del GV le pidió que ya no asistiera, algo que la dejó muy sorprendida, y la ‘Urraca’ no dudó en señalar que estarían castigando a la ‘ojiverde’.

Magaly Medina sobre Andrea San Martín



A través de sus historias de Instagram, Andrea San Martín confesó que el programa ‘América Hoy’ canceló a última hora su presentación, a pesar de que esa entrevista estaba pactada desde hace tiempo. Fue así que Magaly Medina, el jueves 21 de noviembre, en su programa, analizó lo que pasó con la influencer y la cancelación que le hizo ‘América Hoy’, dejando entrever que estarían castigando a 'ojiverde' por todo lo que dijo contra Deyvis Orosco un día antes, cuando estuvo en su programa.



De acuerdo con lo que insinuó Magaly Medina, al parecer las críticas de Andrea San Martín hacia Deyvis Orosco habrían generado una incomodidad dentro de la producción del canal, debido a que aún siguen emitiendo la serie del cantante.

“Todo tiene un costo en la vida. Si tú te enfrentas a alguien como Deyvis Orosco, que es parte de una telenovela de Michelle Alexander, y sabemos que Ethel Pozo está casada con el hermano de Michelle, era de esperarse que algo como esto pasara. Esto se llama cobrarse lo que hiciste ayer. Están castigándola por eso”, resaltó la ‘Urraca’.

Andrea San Martín sobre su desinvitación



“Me llamaron temprano para decirme que no íbamos a salir en la pauta. Esto estaba planeado hace bastante, y no nos dieron una fecha nueva. Me sorprende mucho esta decisión”, fue lo que expresó la ‘ojiverde’ en sus redes sociales.

Andrea San Martín sobre la cancelación de 'América hoy'. Foto: Instagram

Incluso, Andrea San Martín reveló a sus seguidores que no tenía idea si el mencionado programa la volvería a contactar para una reprogramación. “¿Cuándo nos reprogramarán? No lo sé, esto ya lo pactamos hace tiempo. Tenemos rueda de prensa y vamos a ir a otros programas y demás; hace unos segundos me acaban de confirmar que no va”, añadió.