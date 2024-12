La salsera Daniela Darcourt reveló en una reciente entrevista con 'América hoy' la verdadera razón por la que rompió su relación laboral con el reconocido productor Master Chris. Según la cantante, su salida de la producción musical de Master Chris se debió a un "conflicto de intereses", derivado de las condiciones económicas que consideró injustas. Esta revelación se produce en medio de un reciente episodio en el que el productor intentó eliminar su canción 'Señor mentira' de su cuenta de YouTube, reavivando el tema de su distanciamiento.

¿Cuál es la razón por la que Daniela Darcourt dejó de trabajar con Master Chris?

Daniela Darcourt, quien comenzó su carrera en la música a una edad temprana, explicó que el acuerdo que había firmado en su juventud no le beneficiaba de manera justa. “Te dan una torta grande de 80 pedazos y de esos 80 pedazos te dan 2. ¿Quién trabaja con 2 pedazos de una torta de 80?”, expresó de forma contundente, subrayando lo desigual de la repartición de ingresos. A pesar de las dificultades, la cantante también comentó que en ese entonces confiaba en Master Chris, pero su falta de experiencia le llevó a aceptar condiciones poco favorables.

La salsera no dudó en reconocer que, al firmar el contrato con Master Chris, su falta de experiencia jugó en su contra. “Era joven, tenía 22 años y estaba comenzando en el mundo de la música profesional", explicó. Daniela admitió que, por su edad, no estaba completamente consciente de los términos del contrato, lo que más tarde resultó en un conflicto. Aunque muchas personas han criticado sus decisiones pasadas, Daniela dejó claro que su confianza en el productor fue genuina.

Daniela Darcourt también reveló que, desde hace más de cinco años, no mantiene contacto con Master Chris. "No nos hablamos hace 5 años, básicamente por eso", comentó, aclarando que no tiene su número de teléfono ni ningún tipo de comunicación con él. Esta falta de contacto contribuyó a que no pudiera resolver directamente el inconveniente reciente sobre la eliminación de su canción. "Es como si no ves a un ex en 10 años, ¿cómo le hablas?", afirmó, dejando claro que no tiene interés en reabrir la relación profesional.