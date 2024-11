Los conductores de televisión Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron poner a prueba el perfume de Alejandra Baigorria, luego de que el producto recibiera duras críticas de un experto en fragancias. La influencer y empresaria peruana, conocida por su éxito en el mundo de la moda y sus redes sociales, lanzó su propio perfume, lo que generó una gran expectativa en el público. Sin embargo, la respuesta de algunos expertos no fue favorable, lo que llevó a los conductores de 'Amor y fuego' a abordar el tema en su programa.

Rodrigo González y Gigi Mitre huelen perfume de Alejandra Baigorria EN VIVO

En la edición del viernes 29 de noviembre, Rodrigo González y Gigi Mitre expusieron las críticas que el perfume de Alejandra Baigorria había recibido. A pesar de las controversias, la empresaria no se quedó callada y defendió su producto, afirmando que le había costado un año lanzar el perfume al mercado. Incluso, como parte de la promoción de su nueva fragancia, envió una muestra de su perfume como regalo a cada uno de los conductores de televisión.

Al recibir el perfume, Gigi Mitre fue la primera en reaccionar al aroma. Con sinceridad, la amiga de Rodrigo González expresó su agrado por el producto: “¡Buenazo, qué rico! A mí sí me gusta. Yo sé que es cuestión de olores, pero es dulce, qué rico”, comentó en su programa de Willax Televisión, destacando lo agradable que le resultó la fragancia.

Por su parte, Rodrigo González también dio su opinión tras probar el perfume. El conductor se mostró interesado al describir las notas que, según él, conforman la fragancia. "Tiene notas de pera, durazno, jazmín y vainilla. Es un perfume potente, está fuerte, dulce", comentó. Además, el popular 'Peluchín' aprovechó para revelar sus propios planes en el mundo de las fragancias, indicando que tenía pensado lanzar su propia fragancia en el futuro. "Está bien presentadito. Para Navidad es un buen regalo", agregó Gigi Mitre, reafirmando su satisfacción con el producto.

Alejandra Baigorria anuncia medidas legales contra experto que criticó su perfume

La influencer expresó su molestia ante los comentarios negativos del especialista, calificándolos como un acto de competencia desleal, ya que Cisneros también está involucrado en el negocio de los perfumes.

"Estoy cansada, no del raje ni del hate, porque lo he tenido toda mi vida y peores cosas. A mí lo que me molesta es que un peruano sea el que hunda a otro peruano con un emprendimiento y es por eso que el Perú está así, porque siempre estamos mirando lo que hace el de al lado. Entonces, si al de al lado le va mejor, lo 'chanco' y gastas la energía en 'chancar' al de al lado en lugar de hacer mejor tu producto", afirmó la empresaria.

Y no solo eso, sino que Alejandra Baigorria aseguró que tomará acciones legales contra el perfumista Joaquín Cisneros: "Qué pena que un hombre que hace perfumes... que eso se llama competencia desleal, porque si tú eres profesional en algo y hundes a tu competencia, eso se llama competencia desleal, pero eso ya se va a ver en el juzgado. Las acciones legales, mis abogados, se están encargando".