La llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima solo es cuestión de tiempo. El lateral izquierdo llegó este domingo 5 de enero a Perú para firmar por el cuadro íntimo, pasar los exámenes médicos y ser presentado de manera oficial. La llegada del futbolista de 32 años ha generado varias impresiones por este movimiento en su carrera a pesar de ser hincha de Universitario y haber vestido la camiseta crema en el 2016. Uno de los jugadores que respaldó este fichaje fue Leao Butrón.

Tras confirmase que Miguel Trauco será nuevo refuerzo de los íntimos para la temporada 2025, el exarquero de Alianza Lima respaldó su llegada y destacó el profesionalismo del popular 'Genio'.

PUEDES VER: Andy Polo suena como fichaje de equipo campeón de Sudamérica y dejaría Universitario a cambio de millonario monto

¿Qué dijo Leao Butrón sobre el fichaje de Miguel Trauco por Alianza Lima?

El exportero de la selección peruana mostró su total apoyo a Miguel Trauco, quien llegó a la capital este domingo 5 de enero para unirse al equipo íntimo. Butrón expresó su satisfacción por la incorporación del lateral izquierdo y aseguró que su llegada será le hará bien al plantel.

“A mí me encanta que juegue en Alianza. Le hará bien al grupo", dijo el actual gerente de Academias y Franquicias de Alianza Lima en declaraciones recogidas por el periodista Wilmer Robles.

Tras la pregunta sobre el pasado del lateral en la 'U' , Butrón destacó el profesionalismo de Trauco, algo que pudo notar cuando jugó con él en la Bicolor. "Es un gran profesional. Coincidimos en la selección peruana y siempre fue muy profesional", agregó.

¿Qué dijo Miguel Trauco tras llegar a Perú para firmar por Alianza Lima?

En su arribo al país este domingo 5, Trauco le mandó un mensaje a los aficionados de Alianza Lima y también lamentó que Universitario no lo haya contactado para un posible retorno al club.

"A los hinchas de Alianza Lima decirles que de mi parte tendrán mucho trabajo y sacrificio. Yo soy hincha de la 'U' y eso no va a cambiar en nada. En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano. En este momento cuando había una oportunidad de volver Universitario no se comunicaron conmigo y eso me duele lógicamente", sostuvo.

¿Por cuánto tiempo firmará Miguel Trauco por Alianza Lima?

Según se conoció, el futbolista de 32 años se unirá al equipo de La Victoria por dos temporadas. Miguel Trauco llega a Alianza Lima procedente de Criciúma de Brasil.