La presentadora Gigi Mitre expresó su total desaprobación ante la reacción que Carlos Zambrano tuvo con un reportero de ‘Amor y fuego’, ya que el futbolista amenazó con golpear al periodista después de que lo grabaran fuera de una discoteca.



Gigi Mitre lanza fuerte crítica contra Carlos Zambrano



Durante la última edición de ‘Amor y fuego’, Gigi Mitre no dudó en arremeter contra el futbolista Carlos Zambrano, después de la agresiva actitud que tuvo con el equipo periodístico del programa. El jugador fue visto fuera de una discoteca y, cuando intentaron entrevistarlo, reaccionó coléricamente e incluso empezó a hablar como argentino.

“¿Quién es este desubicado, frustrado? Por eso estamos últimos, porque así está; por eso todos tus traumas y tus complejos los quieres desquitar con nuestra producción. No contestas y ya está, no tienes por qué amenazar ni señalar ni ir con tu cadena de nuevo rico huachafo reguetonero a andar metiéndote con nuestra producción”, expresó Gigi.



En esa misma línea, Gigi Mitre aclaró que en ningún momento el equipo de ‘Amor y fuego’ invadió su privacidad o le faltó al respeto, como para que Carlos Zambrano reaccionara con una actitud prepotente.

“No respondas y nada, ridículo. Qué tal huachafo. No vi ninguna falta de respeto, estamos en un lugar público; le hace pasar hasta vergüenza a la esposa, falta de respeto”, sentenció.



¿Qué dijo Carlos Zambrano al reportero?



Según las imágenes del programa de espectáculos, Carlos Zambrano reaccionó de una manera airada con el reportero que se le acercó para consultarle sobre la selección peruana. Su actitud reflejó una clara incomodidad ante el cuestionamiento, lo que generó un momento tenso durante la entrevista.

“Mano, con todo respeto, salí de acá que no quiero hablar, yo no hablo con ustedes. No te hablo más, salí en dos segundos porque no hablo más y te quito la cámara y le pego a ustedes dos. No preguntes ni una pregunta más porque si no te meto un guantazo a cualquiera de los dos, no hables más”, expresó el jugador muy ofuscado.