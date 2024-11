La presentadora Magaly Medina cumplió su promesa de asistir al programa 'Todo se filtra' de su amigo Kurt Villavicencio, por el primer aniversario de su espacio en Panamericana TV. Allí, la popular ‘Urraca’ habló sin filtros, como acostumbra con sus seguidores, y entre muchas cosas, reveló que las palabras de Rodrigo González, ‘Peluchín’, soltó en su programa ‘Amor y Fuego’, donde la vinculó con la corrupción a raíz del caso de Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, la afectaron profundamente, siendo esta la primera vez que lo hace público.

Magaly Medina confesó que se sintió herida tras los comentarios de ‘Peluchín’

La presentadora de ATV, Magaly Medina, no dudó en responder a la pregunta de Kurt Villavicencio sobre las palabras de ‘Peluchín’, quien la vinculó con la corrupción en Perú por el caso Andrés Hurtado. "¿Te dolieron las palabras de Rodrigo González?", le preguntó el famoso 'Metiche', a lo que Medina respondió que le hirió escuchar esas palabras de su examigo.

"Eso no me duele, me afecta, hiere mi dignidad como profesional. El dolor me lo causaría solo si viene de alguien a quien quiera, de los pocos amigos que tengo o de mi productor. Pero de una persona que para mí es un reverendo extraño, no me duele nada de lo que diga. Como siempre digo, tengo una especie de blindaje, y creo que todos deberíamos tenerlo para no dejar que lo que otros digan de nosotros nos afecte", expuso Magaly.

Magaly Medina y su abogado enviarán carta notarial a 'Peluchín'

Magaly Medina adelantó a ‘Metiche’ que enviará una nueva carta notarial a Rodrigo González, ‘Peluchín’, por insinuar que se habría beneficiado de los contactos de Andrés Hurtado.

“Esta es otra, no ha sido enviada aún. Esa está tomándose un poco más de tiempo porque tiene muchos videos. Hay que desgrabar todo y son los abogados quienes están estructurando eso. O sea, esta es la carta seria, realmente. La otra fue un ensayo”, señaló la conductora de ‘Magaly TV: la firme’