Según lo que detalló Tito Vega en una reciente entrevista, no se percató de que Alejandra Baigorria no tenía su vaso de licuadora cuando decidió utilizarla. El actor aclaró que no tiene problemas con la empresaria, a pesar de la incómoda situación que vivieron.

Tito Vega sobre Alejandra Baigorria



Durante su entrevista en el programa ‘Arriba mi gente’, Tito Vega decidió aclarar el incómodo momento que se vivió en ‘El gran chef: famosos’, cuando Alejandra Baigorria se molestó porque no pudo utilizar la licuadora en medio de la preparación de un platillo. Recordemos que esta situación generó una gran controversia entre los fanáticos del reality culinario.



De acuerdo con lo que detalló Tito Vega, el problema surgió cuando intentaba preparar mayonesa, pero no le salió bien en su primer intento. Fue por ello que aprovechó el beneficio y tuvo la ayuda de la jurado Nelly Rossinelli durante 10 minutos.

“Ese día tenía mi beneficio de ayuda del jurado por 10 minutos. Nelly me estaba ayudando y estábamos preparando una mayonesa, pero me salió mala en la primera parte. Nelly me dijo: ‘trae otra licuadora para hacer la mayonesa’, sin darme cuenta de que ella (Alejandra) no tenía licuadora y tampoco escuché que la estaba pidiendo”, sostuvo el actor.

¿Tito Vega conversó con Alejandra Baigorria luego?



Este descuido de Tito Vega provocó una notable incomodidad en Alejandra Baigorria, quien decidió abandonar temporalmente el set de grabación debido a la frustración por no poder finalizar su platillo. A pesar de la tensión generada, el actor confesó que se acercó a la empresaria al concluir el programa para ofrecerle sus disculpas por la situación vivida.

“Yo le pedí disculpas al terminar el programa. Hablé con ella y me dijo: ‘No hay ningún roche, todo bien’. La conversación fue cordial y aclaramos el malentendido sin problemas”, mencionó Vega, aclarando que no hubo resentimientos entre ambos.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria tuvo un problema con su compañero Tito Vega en ‘El gran chef: famosos’, señalando que el actor estaba usando dos licuadoras al mismo tiempo, lo que generó su incomodidad en vivo. En medio de la tensión, la empresaria lanzó un insulto: “Estas cosas me parecen injustas. Yo me voy a coger cuatro unidades de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mierd*”.