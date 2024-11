Alejandra Baigorria protagonizó un incidente durante la reciente gala de “El Gran Chef Famosos: La Academia”. En este episodio, donde se definían los finalistas del programa, la empresaria de Gamarra no pudo completar su preparación culinaria debido a la falta de un utensilio esencial: el vaso de su licuadora, que fue utilizado por su compañero Tito Vega. Este contratiempo le impidió preparar la mayonesa necesaria para su platillo.

La frustración llevó a la influencer a soltar una fuerte lisura y luego abandonar el set del reality transmitido por Latina. Este comportamiento generó una fuerte crítica por parte de la jueza Nelly Rosinelli, quien advirtió que, con actitudes similares, la participante no logrará avanzar en la competencia. “Ya hemos hablado de que si acá no tienes una cabeza fría en esta competencia a estas alturas no vas a poder seguir avanzando. Todos podemos tener momentos de frustración, pero si dejas que te gane a lo que estás haciendo en la mesa, no puedes seguir avanzando”. Por su parte, el conductor del reality, José Peláez, decidió pronunciarse sobre esta polémica que envuelve al programa.

¿Qué dijo José Peláez sobre el comportamiento de Alejandra Baigorria?

José Peláez, conductor de “El Gran Chef Famosos” desde su primera temporada, también comentó sobre el incidente protagonizado por Alejandra Baigorria. El presentador expresó que, a su parecer, la llamada “rubia de Gamarra” sobreactuó con su reacción tras el inconveniente en el programa, dejando claro que su comportamiento fue excesivo en ese contexto.

“Son cosas que pasan en esta competencia. Te agarran tu licuadora, pero tampoco es un drama tan grande limpiar un vaso de licuadora”, aseguró Peláez.

José Peláez, es el conductor de 'El gran chef: famosos'. Foto: Latina.

¿Qué hizo Alejandra Baigorria en el último programa de ‘El gran chef: famosos’?

El momento de tensión que involucró a Alejandra Baigorria en el último programa de ‘El gran chef: famosos’ se produjo mientras intentaba elaborar una paella, cuyo éxito dependía de una salsa especial. Durante la preparación, al buscar el vaso de su licuadora en la despensa, descubrió que no estaba disponible, ya que Tito Vega, su compañero en el programa, había tomado dos vasos de licuadora. Aunque la ex voleibolista Carla Rueda le sugirió usar una batidora de mano como alternativa, el proceso no fue exitoso y la mayonesa terminó por “cortarse”.

En un intento de ayudar, la producción del programa le proporcionó un vaso de licuadora, pero la preparación no logró el resultado esperado. Frustrada por la situación, la influencer expresó de manera vehemente: “Yo me voy a coger 4 unidades de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mierd*”. Posteriormente, entre lágrimas, decidió abandonar el set y no presentó su plato para ser evaluado por el jurado.