Gracias al éxito de 'Dile la verdad', la cantante peruana Pamela Franco afirmó estar en el mejor momento de su carrera musical. Sin embargo, después de aparecer junto a Christian Cueva, la artista parece estar abierta a una nueva oportunidad en el amor. En esta línea, se animó a comentar sobre su relación con el jugador de Cienciano.

Pamela Franco revela que le gusta de Christian Cueva

En una entrevista con Radiomar, la cantante Pamela Franco confesó que pudo conectar con Christian Cueva debido a su sentido del humor y su "vacilón". Siguiendo esa línea, el locutor le preguntó si de verdad le parecía atractivo los populares bailes que 'Aladino' hace en las diversas celebraciones a las que ha asistido. La respuesta de la cantante dejó atónito a más de uno.

La cumbiambera no solo confirmó que le gustan los pasos de baile de Christian Cueva, sino que hasta le pondría la mayor calificación, si es que se tratara de un concurso. "Para entrar un poco en confianza, Pamela, del 1 al 10, ¿cuánto le pones en el baile? Porque el hombre la conoce", dijo el presentador.

"A mí me gusta como baila. Si me preguntas a mí, yo le pongo 10", afirmó Pamela Franco, quien también resaltó el talento en el canto de Christian Cueva. Debemos recordar que ambos han estrenado un tema musical juntos: una nueva versión de 'El cervecero'.

Sumado a ello, la intérprete de ‘Dile la verdad’ no dudó en llenar de elogios a Christian Cueva. “Me encanta el vacilón que tiene porque yo soy provinciana y soy así también. La gente no comprende que hay momentos de la vida. Él es una persona como todas. A mí me gusta porque empatamos bien, sino que a veces hay situaciones que son diferentes”, expresó.