Muchos televidentes esperaban con expectativa el comentario de Magaly Medina sobre el romance entre Christian Cueva y Pamela Franco, quienes no solo ofrecieron una entrevista exclusiva en una emisora radial, sino que el futbolista proclamó una vez más, ante el país entero, que la cantante es “el amor de su vida”. El público también fue testigo de cómo, tomados de la mano, ambos demostraban que se querían en plena entrevista.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para la ‘urraca’: al salir de la emisora, varios medios de comunicación aguardaban para obtener declaraciones del deportista. Fue en ese momento que Cueva se refirió a Magaly como su "madrina". Esta inesperada expresión no fue bien recibida por la conductora de ATV, quien, visiblemente incómoda, lanzó un cruel mensaje en respuesta, dejando claro que no aprobaba el comentario del todavía esposo de Pamela López.

Magaly Medina le contesta EN VIVO a Cueva por llamarla “Madrina”

Magaly Medina quedó sorprendida por la familiaridad con la que Christian Cueva se refirió a ella como “madrina” y no tomó nada bien ese comentario. Incluso, en vivo, hizo un gesto de desaprobación. Sin embargo, fiel a su estilo, la presentadora no se guardó nada y arremetió contra el futbolista del Cienciano.

“¿Madrina? ¿Se refería a mí? ¡Hay por favor, como si estuviera en oferta! ¿Madrina? ¿Cuándo y de dónde? Mi único ahijado es el ‘CPP’ de aquí al lado (Paco Bazán), no hay más. No me vengan con madrinazgos. Hasta podría aceptar ser madrina de los gatos del canal, pero de este (Cueva) no. De ese tipo de animales, sí; de otros, no (risas). Por favor, un poco más de respeto, ¿no? Ahora, como uno me dice madrina, ya todo el mundo me madrinea. ¡Aguanten un poco su coche!”, disparó Medina en su programa del viernes 8 de noviembre.

¿Christian Cueva estará en el programa de Magaly con Pamela Franco?

Magaly Medina podría pronto recibir en su set de televisión a Pamela Franco y Christian Cueva. Después de invitarlos abiertamente en su programa, el futbolista dejó a todos intrigados al no descartar la visita, afirmando que no tiene problemas con nadie. ¿Será que pronto veremos a la nueva pareja del momento frente a la ‘urraca’?

“Entiendo que hay muchas cosas por querer hablar, conversar y todo. En realidad, no tengo ningún problema. Lo hablo en general, es la primera vez que estoy parándome a hablar con ustedes", explicó ‘Aladino’, añadiendo que no le agrada que la prensa lo haya estado persiguiendo en los últimos días. "Es feo vivir así, que te estés persiguiendo, metiendo el micro. Entonces, si yo me paro acá, es porque quiero tener una vida tranquila", compartió el futbolista de 32 años.