Christian Cueva, futbolista peruano, se pronunció sobre las recientes acusaciones de su aún esposa, Pamela López, quien lo denunció por quitarle la cuenta de Netflix a sus hijos. En medio de su nueva relación con Pamela Franco y el lanzamiento de una canción juntos, Cueva abordó la situación con la prensa.

La abogada de López, Rosario Sasieta, reveló que Cueva no solo canceló la cuenta de Netflix, sino que también dejó sin seguro universitario a los menores, un servicio valorado en 100 mil dólares. Además, se mencionó que el futbolista se niega a cumplir con la manutención de sus hijos, lo que ha generado un fuerte revuelo mediático.

Christian Cueva responde a la demanda de Pamela López

En su encuentro con los medios, Cueva defendió su postura, afirmando que siempre ha trabajado por el bienestar de sus hijos y que continuará haciéndolo. “Toda la vida he trabajado por mis hijos, pero imagínate, tantos años que he trabajado para mis hijos y antes he trabajado para mis padres y seguiré trabajando para mis padres”, expresó el jugador.

Las denuncias de Pamela López han tomado fuerza en los últimos días. Según su abogada, Cueva no solo ha cancelado la cuenta de Netflix, sino que también ha dejado a los menores sin un seguro universitario. Este hecho ha generado preocupación entre los seguidores del futbolista, quienes se preguntan sobre su compromiso con la familia.

Además, se reveló que la nana de los menores tuvo una conversación con Cueva, en la que le solicitó una transferencia para comprar insumos de comida. Sin embargo, el futbolista se negó, argumentando que López también debía contribuir.

Christian Cueva y su nueva relación con Pamela Franco

A pesar de la controversia, Christian Cueva se muestra feliz en su nueva relación con Pamela Franco. Ambos artistas han colaborado en una nueva versión del tema ‘El cervecero’ de la agrupación Armonía 10. Durante la promoción de su canción en Radiomar, Cueva no pudo ocultar su admiración por Franco, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro juntos.

La pareja ha compartido momentos entrañables, y Cueva ha expresado su entusiasmo por esta nueva etapa en su vida. La combinación de su carrera futbolística y su incipiente carrera musical con Franco ha captado la atención de los medios y de sus seguidores.