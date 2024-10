La exchica reality Angie Arizaga se refirió a la dificil situación que enfrenta su pareja, Jota Benz, tras perder el acceso a su cuenta oficial de Instagram, la cual había acumulado más de un millón de seguidores. Según explicó Arizaga, este incidente no solo afectó su presencia en redes, sino también la estabilidad laboral de Benz, para quien sus redes sociales representan una herramienta fundamental en su trabajo como figura pública y creador de contenido.

Además de la situación que atraviesan en redes, la influencer dio a conocer que ambos desean agrandar la familia. Arizaga, quien recientemente dio la bienvenida a su primer hijo junto a Jota Benz, confirmó sus deseos de recuperarse totalmente antes de embarcarse en esta nueva etapa familiar.

Angie Arizaga se pronuncia sobre el pedido de ayuda de Jota Benz

Luego de confirmar el hackeo, Angie Arizaga manifestó lo frustrante que resulta para Jota Benz y su equipo haber perdido la cuenta y, con ella, todo el trabajo acumulado en sus años de carrera. "Es una gran pena, las redes sociales no son un hobby, son un trabajo. Lo que está pasando con Jota es que su millón de seguidores lamentablemente quedaron en nada. Nuevamente, tiene que empezar desde cero", expresó la conductora, visiblemente afectada por el esfuerzo perdido.

Pese a la dificultad, Arizaga afirmó que Jota Benz está tratando de recuperar su cuenta y ha enviado varios mensajes a Meta, la empresa propietaria de Instagram. “Estamos muy apenados, y seguimos luchando. Jota está que envía muchos mensajes a Meta, pero igual es una lástima", agregó, explicando que, aunque el proceso puede ser largo, tienen esperanza de recuperar la cuenta.

Por el momento, Jota Benz ha abierto una cuenta alterna, y Angie Arizaga aprovechó la oportunidad para agradecer a todos aquellos que, de forma voluntaria, están ayudando a compartir esta nueva cuenta para que los seguidores de Jota puedan conectarse con él nuevamente.

Angie Arizaga confirma planes de otro bebé junto a Jota Benz

En cuanto a sus planes familiares, Angie Arizaga comentó que tanto ella como Jota Benz desean tener otro hijo en un futuro cercano. A tan solo tres meses del nacimiento de su primer hijo, Matteo Alessandro, la pareja ya contempla la idea de darle un hermanito, aunque aclaró que no será de inmediato. “Me gustaría, pero no ahorita. Nos gustaría un hermanito, pero de aquí todavía a dos añitos más”, compartió Angie.

Arizaga destacó que quiere recuperarse completamente antes de embarcarse en esta nueva etapa de maternidad, priorizando su salud y bienestar para poder brindar lo mejor a su familia en crecimiento.

Jota Benz hace impactante confesión y pide ayuda a sus seguidores

Hace unas semanas, Jota Benz explicó que su cuenta de Instagram, una plataforma esencial para su carrera y su conexión con los seguidores, fue eliminada. Esta cuenta, que había construido con esfuerzo desde su ingreso al mundo del espectáculo en 2017, ya no existe. "Siempre decimos 'no creo que nos pase' y pasó, me tumbaron la cuenta de Instagram. No quiero entrar en detalles porque no se imaginan lo que he renegado los últimos cinco, seis días", confesó Jota, visiblemente afectado.

Angie Arizaga y Jota Benz son una de las parejas más estables de la farándula. Foto: Composición LR/Angie Arizaga/Instagram

Ante esta adversidad, Jota Benz aprovechó la cuenta de su hermano Gino Assereto para hacer un llamado a sus seguidores. Les pidió que sigan su nueva cuenta de Instagram, JotaBenz09, y compartan la información para ayudarlo a recuperar su audiencia. "Les hago este video para decirles que la otra cuenta no va más, hasta me duele decirlo. (...) Les agradecería de todo corazón si pudieran compartir esto a más no poder y darle follow a la nueva JotaBenz09. Volveremos más fuertes, seremos más grandes y nada, gracias por el apoyo familia", agregó con semblante triste.

Resumen: Angie Arizaga respalda a Jota Benz