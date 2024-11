Jota Benz dejó a sus seguidores atónitos con una noticia inesperada. El cantante e influencer, conocido por su participación en reality shows y su relación con Angie Arizaga, había estado ausente de las redes sociales, lo que despertó inquietud entre sus fans. Recientemente, se aclaró el motivo de su desaparición: Benz usó la cuenta de Instagram de su hermano, Gino Assereto, para anunciar que su propia cuenta había sido eliminada sin previo aviso, lo que ha tenido un fuerte impacto en su carrera como influencer.

Tras esta revelación, esta vez, Jota ha vuelto a estar en el centro de la atención pública al reaparecer junto a Angie Arizaga en su cuenta de Instagram. La pareja, conocida por sus videos donde prima la comedia, esta vez, optaron por hacer un 'sensible' anuncio. "Es probable que se decepcionen de nosotros", se pudo leer en uno de los mensajes que compartían, desatando la preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntaban qué pasaba realmente con la pareja que se formó en 'Esto es guerra'.

Jota Benz y Angie Arizaga dan emotivo 'anuncio' en Instagram

Luego del pedido de auxilio de Jota Benz al perder su cuenta de Instagram, en la cual trabajaba como influencer, esta vez, el exintegrante de 'El gran chef famosos' reapareció junto a su pareja Angie Arizaga en un 'emotivo' video en la mencionada red social. Lo que parecía ser un anuncio serio, terminó siendo una broma por parte de la popular pareja, quienes despertaron la intriga de todos sus seguidores.

"Normalmente, publicamos videos de comedia, pero queremos hablar de algo serio. Esta vez es una noticia triste y es probable que se decepcionen de nosotros. Esperamos seguir contando con ustedes después de esto. Dicho todo lo anterior... Etiqueta a tres amigos para que también pierdan su tiempo", fue el mensaje que compartieron los exchicos reality.

Al finalizar el video, no pudieron contener la risa y recibieron todo tipo de comentarios en redes sociales. "Me ganó el chisme", "no me lo esperaba", "me estaba asustando", "pensé que habían terminado su relación", son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Jota Benz sorprende a sus seguidores con inesperada confesión

La situación de Jota Benz ha despertado la preocupación de sus fans, quienes se preguntan cómo seguirá su carrera tras esta adversidad. Benz pidió a sus seguidores que apoyen su nueva cuenta de Instagram, JotaBenz09, para poder reconstruir su presencia digital. "Les hago este video para decirles que la otra cuenta no va más, hasta me duele decirlo (...) Les agradecería de todo corazón si pudieran compartir esto a más no poder y darle follow a la nueva JotaBenz09. Volveremos más fuertes, seremos más grandes y nada, gracias por el apoyo familia", mencionó en su mensaje a sus seguidores.

Esta confesión dejó en claro la importancia de Instagram como herramienta de trabajo para Jota Benz, quien ha trabajado arduamente para establecer su carrera como cantante e influencer. La pérdida de su cuenta no solo afectó su comunicación directa con los seguidores, sino también sus colaboraciones con marcas, lo que podría impactar sus ingresos de manera significativa. La reacción de sus seguidores ha sido de apoyo, y muchos ya han comenzado a seguir su nueva cuenta en un intento de ayudar al artista a recuperar la base de seguidores que había construido a lo largo de los años.

Angie Arizaga brinda su apoyo a Jota Benz tras hackeo de sus redes sociales

Angie Arizaga, pareja de Jota Benz desde hace varios años y figura destacada en el mundo del entretenimiento peruano, no dudó en respaldar públicamente a su novio tras esta difícil situación. La exintegrante de 'Esto es guerra' compartió el video de Jota en sus historias de Instagram, junto con dos emojis tristes, como una muestra de apoyo a su pareja. Aunque su publicación no incluyó un mensaje extenso, el gesto fue suficiente para generar reacciones mixtas entre los seguidores, quienes esperaban un pronunciamiento más detallado.

La relación de Angie y Jota, que ha sido pública durante más de tres años, ha enfrentado varias etapas en el ojo mediático, y esta situación de redes sociales parece ser una más en la lista de desafíos que la pareja ha tenido que enfrentar. Angie ha sido un pilar fundamental para Jota en momentos difíciles, y esta vez no fue la excepción, sumándose al esfuerzo de su novio por recuperar la conexión con sus seguidores y restablecer su presencia digital.

Angie Arizaga y Jota Benz son una de las parejas más estables de la farándula.

Fotos de Angie Arizaga y Jota Benz no figuran en redes sociales

Una particularidad que ha llamado la atención de los seguidores de Jota Benz es la ausencia de fotos de su relación con Angie Arizaga en su nueva cuenta de Instagram. A lo largo de su relación, la pareja había compartido numerosos momentos significativos, desde viajes y cenas románticas hasta el nacimiento de su hijo, Matteo Alessandro. Sin embargo, estas imágenes no están presentes en la cuenta JotaBenz09, lo que ha generado especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Algunos seguidores se preguntan si la falta de contenido relacionado con Angie podría ser una señal de distanciamiento, aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial al respecto.

Jota Benz ha decidido enfocarse por ahora en recuperar a sus seguidores y restablecer su actividad en redes sociales, dejando en pausa la publicación de contenido más personal. Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cualquier actualización en su nueva cuenta y esperan que el influencer vuelva a compartir detalles de su vida cotidiana junto a Angie Arizaga, tal como lo hacía antes de la eliminación de su cuenta anterior.

Jota Benz reaparece en redes sociales sin románticas fotos de Angie Arizaga





