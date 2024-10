La vida de Jota Benz ha tomado otro giro inesperado, dejando a sus seguidores atónitos tras su última actualización en redes sociales. El popular ex chico reality compartió un video en su nueva cuenta de Instagram donde mostró su frustración al encontrarse fuera de la casa que comparte con Angie Arizaga. Esta situación ha desatado la curiosidad de sus fans, que se preguntan qué ocurrió realmente y cómo resolvió este problema.

Los últimos días han sido especialmente tumultuosos para Jota, quien ya había enfrentado la pérdida de su cuenta de Instagram. Ahora, la situación se complicó al no poder ingresar por un tiempo a su hogar. Pero, ¿qué sucedió exactamente?

Jota Benz se queda fuera de su casa mientras Angie Arizaga no puede abrirle

En sus historias de Instagram, Jota Benz reveló que, a pesar de su intento por entrar a casa, se encontró en una situación complicada. “Olvidé la llave. Angie durmiendo. Matteo durmiendo. Si toco timbre o puerta, Thor ladra, Matteo despierta llorando. Toca esperar”, explicó en el video, dejando entrever la tensión y el cansancio que sentía. Su expresión facial reflejaba una mezcla de frustración y resignación, a pesar de lo jocoso del momento.

Los seguidores de Jota no tardaron en comentar su situación, compartiendo reacciones que iban desde el humor hasta la preocupación. Sin embargo, el ex chico reality intentó mantener el buen ánimo, incluso haciendo un gesto de pulgar arriba para mostrar que todo estaría bien. A pesar del incidente, la pareja no parece estar enfrentando problemas en su relación, ya que este evento fue simplemente un error común en la rutina diaria de cualquier hogar.

Por otro lado, Angie Arizaga no ha compartido información sobre este curioso acontecimiento, lo que ha dejado a sus seguidores especulando sobre la resolución del incidente. La situación no parece haber afectado su relación, ya que ambos continúan siendo una pareja sólida y unida. Este pequeño contratiempo es solo una anécdota más en su vida familiar.

Jota Benz preocupa a sus seguidores tras hacer impactante confesión

Hace unos días, Jota Benz explicó que su cuenta de Instagram, una plataforma esencial para su carrera y su conexión con los seguidores, fue eliminada. Esta cuenta, que había construido con esfuerzo desde su ingreso al mundo del espectáculo en 2017, ya no existe. "Siempre decimos 'no creo que nos pase' y pasó, me tumbaron la cuenta de Instagram. No quiero entrar en detalles porque no se imaginan lo que he renegado los últimos cinco, seis días", confesó Jota, visiblemente afectado.

Angie Arizaga y Jota Benz son una de las parejas más estables de la farándula. Foto: Composición LR/Angie Arizaga/Instagram

Ante esta adversidad, Jota Benz aprovechó la cuenta de su hermano Gino Assereto para hacer un llamado a sus seguidores. Les pidió que sigan su nueva cuenta de Instagram, JotaBenz09, y compartan la información para ayudarlo a recuperar su audiencia. "Les hago este video para decirles que la otra cuenta no va más, hasta me duele decirlo. (...) Les agradecería de todo corazón si pudieran compartir esto a más no poder y darle follow a la nueva JotaBenz09. Volveremos más fuertes, seremos más grandes y nada, gracias por el apoyo familia", agregó con semblante triste