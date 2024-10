Jota Benz, conocido por su participación en diversos programas de competencia y su relación con la popular exchica reality Angie Arizaga, ha generado preocupación entre sus seguidores tras su repentina desaparición de las redes sociales. La ausencia del cantante e influencer dejó a muchos especulando sobre lo que podría estar sucediendo en su vida personal y profesional.

Después de varios días de ausencia, Jota Benz finalmente rompió su silencio utilizando la cuenta de Instagram de su hermano, Gino Assereto, para comunicar una noticia que lo ha devastado emocionalmente. Con un tono de profunda tristeza, Jota reveló los detalles de esta difícil situación que enfrenta.

Jota Benz hace impactante confesión y pide ayuda

Jota Benz explicó que su cuenta de Instagram, una plataforma esencial para su carrera y su conexión con los seguidores, fue eliminada. Esta cuenta, que había construido con esfuerzo desde su ingreso al mundo del espectáculo en 2017, ya no existe. "Siempre decimos 'no creo que nos pase' y pasó, me tumbaron la cuenta de Instagram. No quiero entrar en detalles porque no se imaginan lo que he renegado los últimos cinco, seis días", confesó Jota, visiblemente afectado.

La pérdida de su cuenta representa no solo una desconexión con sus fans, sino también un golpe a su fuente de ingresos, ya que trabajaba como influencer con diversas marcas. Para él, Instagram no era solo una red social, sino una herramienta de trabajo vital.

Ante esta adversidad, Jota Benz aprovechó la cuenta de su hermano Gino Assereto para hacer un llamado a sus seguidores. Les pidió que sigan su nueva cuenta de Instagram, JotaBenz09, y compartan la información para ayudarlo a recuperar su audiencia. "Les hago este video para decirles que la otra cuenta no va más, hasta me duele decirlo. (...) Les agradecería de todo corazón si pudieran compartir esto a más no poder y darle follow a la nueva JotaBenz09. Volveremos más fuertes, seremos más grandes y nada, gracias por el apoyo familia", agregó con semblante triste.

Angie Arizaga le hace broma pesada a Jota Benz

Hace unas semanas, la novia de Jota Benz, Angie Arizaga, decidió jugarle una broma al padre de su hijo. Le preparó un batido a Jota Benz, quien acaba de regresar de entrenar y, como de costumbre, le pidió una bebida para reponer energías a su pareja. Cuando el cantante empezó a beber el batido, notó un sabor diferente y preguntó a Angie: “¿Está rico? ¿Le has puesto miel?”. Sin poder contener las risas, la modelo le respondió: “¡Nooo, de mi lechita es!”.

La inesperada confesión dejó atónito a Jota, quien, totalmente asombrado, reaccionó diciendo: “¿Qué has hecho, oye... ¿le has puesto leche de ahí?”. Sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba bebiendo, no pudo evitar las ganas de vomitar, lo cual provocó las carcajadas en Arizaga. Con humor, ella respondió: “Si a Mateo le gusta, ¿por qué a ti no?”. La broma de la exchica reality rápidamente se viralizó en redes sociales.

