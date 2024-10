Los conocidos reporteros John Tirado y Gianfranco Pérez, colaboradores de la conductora de televisión Magaly Medina, han sorprendido a sus seguidores al anunciar el fin de su popular pódcast 'Puro Floro'. Este proyecto, que habían lanzado hace casi dos meses a través del canal de YouTube Agranda TV, ha generado una serie de reacciones en las redes sociales tras la confirmación de su cancelación.

¿Qué pasó con el pódcast de los 'urracos' de Magaly Medina?

Durante una reciente edición de 'Puro Floro', los reporteros de 'Magaly TV, la firme' explicaron los motivos detrás de su decisión. Gianfranco Pérez fue el primero en mencionar que ya había una fecha prevista para su último episodio, generando sorpresa entre los fanáticos del programa. Según el 'urraco', el programa tiene previsto concluir el 20 de octubre, aunque podría terminar antes, el día 18, dependiendo de las circunstancias.

"Lastimosamente, el proyecto ya tiene su final, 'Puro Floro' ya no va a salir, en verdad. Tenemos fecha que es el 20, si nos permite el señor Giancarlo Granda, o el 18 muere este proyecto", afirmó Pérez. Posteriormente, admitió que uno de los principales factores detrás de esta decisión era la falta de recursos financieros para continuar con el pódcast.

Por su parte, John Tirado confirmó la noticia y amplió los detalles sobre la cancelación del proyecto. "Voy a contar un poco los detalles, este es un tema serio. Yo sé que la gente nos pide que hablemos de chismes y todo... el programa ha mutado y nos hemos convertido en algo que juramos destruir, nos hemos convertido en los payasos de la noche", expresó.

El periodista también reveló que había tenido una conversación con los dueños del canal Agranda TV, donde se produce el pódcast, y mencionó que querían ponerle pausa al proyecto para analizar ciertos aspectos. "El proyecto 'Puro Floro' al parecer va a tener una pausa para analizar ciertas cosas y sobre todo porque queremos terminar en buenos términos con la gente de acá porque nos han dado la primera casa", agregó.

¿Qué dijeron los usuarios sobre el fin de 'Puro Floro'?

La noticia del fin de 'Puro Floro' no solo sorprendió a los seguidores del pódcast, sino que también desató una ola de comentarios en redes sociales, principalmente a través de la cuenta de TikTok del programa, donde se compartió un video en el que los periodistas hablaban sobre la cancelación.

Los fanáticos no tardaron en expresar su tristeza y frustración por la noticia, destacando lo divertido que había sido el pódcast durante su corta duración. Entre los comentarios más destacados se leían frases como: "No se vayannnn", "Me lloro", "Ay nooooo", "No te vayas chavo, no se vayan", "Ay son lo máximo, me río harto. ¿Cómo se van a ir?", "Ojalá que no sea cierto".

John Tirado y Gianfranco Pérez trabajan como reporteros en el programa de 'Magaly TV, la firme'. Foto: captura Youtube

‘Urracos’ revelan secretos de los famosos

En una charla con La República, los reporteros de 'Magaly TV, La Firme' explicaron que decidieron hacer la transición a las redes sociales al notar que futbolistas, exfutbolistas y periodistas deportivos estaban abordando temas del espectáculo, en lugar de los verdaderos expertos en la materia.

Además, anunciaron que compartirán secretos sobre las celebridades. “Tenemos anécdotas que hemos vivido con personas del espectáculo. Hay aspectos muy personales que aún no se han hecho públicos y es hora de abrir ese cofre”, comentó Gianfranco Pérez, quien recientemente fue agredido por el entorno de Christian Cueva.

Por su parte, John Tirado, otro de los socios del proyecto, aseguró que el propósito de Puro floro es permitir que la audiencia los conozca más allá de sus particulares voces. “Muchos piensan que los ‘urracos’ somos serios o que estamos siempre al margen. Somos humanos, queremos que la gente se familiarice más con nosotros como ‘urracos’, que conozcan nuestras experiencias en la televisión y en la vida, y que se den cuenta de que no somos tan malos”.

