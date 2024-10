Rodrigo González, el carismático conductor de televisión conocido como 'Peluchín', retomó el mando de su programa ‘Amor y Fuego’ en Willax Televisión después de unas semanas de vacaciones. Durante su regreso, el presentador sorprendió a la audiencia al revelar que su archienemiga, Magaly Medina, se ha quedado sin abogado, ya que el jurista Iván Paredes, al que llevaba su defensa, renunció.

Este inesperado anuncio de 'Peluchín' seguramente no habrá caído nada bien en el entorno de la ‘urraca’, quien llevaba varios años trabajando con el profesional, el mismo que la defendió contra las denuncias del actor Lucho Cáceres y del exfutbolista Jefferson Farfán. “Es una decisión que yo celebro”, compartió González EN VIVO, señalando también que Paredes es su abogado durante muchos años.

¿Por qué el abogado de Magaly Medina renunció a defenderla?

En la emisión más reciente de 'Amor y Fuego', el conductor Rodrigo González compartió públicamente su alivio ante la decisión de su abogado, de cortar definitivamente lazos con su ex amiga y colega, la periodista Magaly Medina.

"No me gusta que se me una ningún vínculo, ninguno y menos en la defensa y menos en todo lo que estoy viendo. Entonces mi abogado, que es mi abogado hace más 12 años, desde la época de Latina, el doctor Iván Paredes, que exitosamente ha llevado todos mis casos de defensa de todas las querellas y demandas que me han hecho a lo largo de todos estos años", indicó en un principio el presentador de Willax.

Sin embargo, al revelar la razón por la que el abogado renunció a defender a Magaly Medina, ‘Peluchín’ contó lo siguiente: "Él ha decidido tomar una decisión personal y sobre todo profesional que yo valoro, que yo celebro y es que, a partir de la fecha, el doctor Iván Paredes no defenderá más a Magaly Medina, no será más su abogado. Cumplo con comunicar esto que él mismo me ha pedido que haga público y yo así lo hago", indicó Rodrigo González.

Peluchín hizo el anunció en su regreso a 'Amor y Fuego'. Foto: Willax.

¿Por qué 'Peluchín' decidió separarse de Magaly Medina?

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, explicó tiempo atrás en su programa por qué decidió romper definitivamente su relación con Magaly Medina, a quien llamaba con cariño ‘Madrina. Él mencionó la tendencia de Medina a manipular y perjudicar a otros para lograr sus objetivos, lo que empeoró su relación. Señaló que su amistad se deterioró por la envidia e inseguridad que, según él, la presentadora mostraba hacia sus compañeros, lo que lo llevó a distanciarse para evitar ser afectado por su actitud.

Magaly Medina le dio la oportunidad de mostrarse en televisión a un nobel 'Peluchín' en 1998. Foto: Latina.

“Envidia combinada con inseguridad porque hay mucha gente que disfraza el ego desmedido de autoestima y, si así fuese, no le daría inseguridad todas estas cosas”, expresó inicialmente ‘Peluchín’, resaltando posteriormente que, desde su punto de vista, el comportamiento de Medina tiene un impacto negativo en las personas que la rodean.

“Que nadie le haga sombra, que nadie haga lo mismo que ella, que nadie haga más rating que ella en su canal, al final empieza a compararse (...) Miente y manipula también porque es la tercera de su horario, pero se vende como alguien que no es, y como nadie se atreve a decirle nada, y el que se lo dice, va a ver la manera de hundirlo, de dejarlo como el malagradecido... para ella quedar bien parada y perjudicar al resto para conseguir sus fines”, compartió el conductor de TV.