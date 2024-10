Greissy Ortega se encuentra en el ojo del huracán tras ser desalojada con sus tres hijos de un cuarto en Lince. El arrendador, Maycol Cayllahua, aseguró que la hermana de Milena Zárate se peleaba constantemente con su pareja, Randol Pastor, y que todos dormían en un colchón inflable. Ortega ha salido al frente para desmentir estas acusaciones y aclarar la situación.

En una reciente entrevista con Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', Greissy Ortega negó rotundamente las afirmaciones de Cayllahua y sostuvo que el arrendador miente para defenderse de la denuncia que planea interponer en su contra por haberse quedado con sus pertenencias y cambiarle la cerradura del cuarto.

Greissy Ortega le responde a su arrendador: "Randol me cuida"

Durante la entrevista, Ortega fue tajante al responder a las acusaciones. "Él dice que duermo en un colchón inflable, yo puedo corroborarlo y puedo mostrar que no es así, pero no tengo por qué demostrarle nada a nadie", afirmó. Asimismo, aseguró que su pareja, Randol Pastor, se preocupa por ella y sus hijos, y que su presencia en la vivienda es esporádica debido a su trabajo.

"Yo estoy haciendo las cosas correctamente, no me estoy escondiendo. Randol es una persona que me cuida, cuida a mis hijos, él va y viene porque está pendiente de mí. No puede decir que hay gritos”, señaló Ortega.

Greissy Ortega desmiente a su arrendador. Foto: Captura Panamericana

Ortega desmintió también las supuestas peleas constantes con Randol Pastor, subrayando que Cayllahua no vive en el lugar y no podría saber lo que ocurre dentro del cuarto. "No puede decir que hay gritos porque él no vive allí, solo está la novia", añadió, refiriéndose a la actual inquilina del inmueble.

Según Greissy Ortega, el desalojo fue injusto y el arrendador ha recurrido a mentiras para desacreditarla. Ortega planea denunciar a Maycol Cayllahua por haberse quedado con sus pertenencias y cambiar la chapa de la vivienda. "Él está dando manotazos de ahogado porque sabe que va ser denunciado", manifestó Ortega.

Greissy Ortega denuncia a su arrendador por hurto

En las imágenes del programa de Magaly Medina se pudo observar que Greissy Ortega, sus tres hijos y Randol Pastor abandonaron el inmueble en horas de la noche. Esto fue antes de que notaran que les habían cambiado la cerradura, impidiendo su ingreso al recinto. Habían pedido asesoramiento en una comisaría cercana y, cuando retornaron y vieron que no podían ingresar, decidieron acudir a interponer una denuncia contra Maycol Cayllahua.

“Fuimos a abrir la denuncia porque eso es hurto, porque tengo medicinas. Soy una persona medicada. Tengo documentos de mis hijos y tengo dinero, las denuncias del papá de mis hijos, documentos de mis exámenes psicológicos”, comentó la colombiana.

Luego, en el programa 'Todo se filtra', la joven especificó que no solo había dejado esas pertenencias en su habitación alquilada, sino también una fuerte suma de dinero, por lo que estaba preocupada de que este fuera retirado sin su conocimiento. "Yo solo espero que me entreguen mis cosas porque yo tengo una fuerte cantidad de dinero guardado mío. 10.000 soles tengo ahí. Por eso quiero mis cosas", subrayó.

