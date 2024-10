El drama familiar de Greyssi Ortega y su pareja, Randol Pastor, ha acaparado la atención pública después de que el programa 'Magaly TV, la firme' reportara que la pareja fue desalojada del cuarto en el que vivían junto a los hijos de la colombiana. En medio de la complicada situación, la hermana del cantante, Allison Pastor, rompió su silencio y dio a conocer su opinión al respecto.

¿Qué dijo Allison Pastor sobre el desalojo de Greissy Ortega y Randol Pastor?

Una de las críticas más destacadas surgió en la cuenta de Instagram de Allison Pastor, hermana de Randol y exparticipante de 'Reinas del show'. En un comentario, un usuario expresó su malestar con la situación, sugiriendo que Randol Pastor no estaba asumiendo su responsabilidad financiera en el pago del alquiler de su pareja Greissy Ortega y sus hijos.

“Dile a tu hermano que pague el alquiler y no que esté haciendo bulto a la mujer”, escribió la usuaria, en una declaración que no pasó desapercibida para Allison.

Allison Pastor toma distancia de su hermano Randol Pastor. Foto: Allison Pastor/Instagram

Ante esta acusación, Allison Pastor no tardó en responder con un mensaje firme, donde dejó claro que no tiene injerencia en los problemas personales de su hermano y su pareja. La esposa del actor Erick Elera pidió que no la involucren en situaciones que están fuera de su control y enfatizó que tanto Greissy Ortega como Randol son personas adultas, responsables de sus propias acciones.

"¿Disculpa? Separen las cosas, cada quien es responsable de sus cosas. Son personas adultas... dejen de comentarme escribiendo cosas que desgraciadamente escapan de mis manos”, escribió Allison en respuesta al comentario en su red social.

¿Qué pasó con Greissy Ortega y Randol Pastor?

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, fue acusada de no pagar dos meses de alquiler de una habitación en Lince. El propietario, Maycol Cayllahua, acudió al programa 'Magaly TV, la firme' para denunciar a la colombiana por esta deuda. Al confrontar a Ortega por el monto adeudado, la joven mostró su descontento y llamó a la Policía Nacional, alegando que el propietario estaba vulnerando su privacidad al exponer el caso en los medios.

"El señor invadió la privacidad de mis hijos, trajo a la prensa hasta mi cuarto. Tengo tres menores de edad y eso no está bien porque es su privacidad", explicó Ortega a los agentes policiales. Además, rechazó las acusaciones de deuda, afirmando: "Yo no debo nada, estás perdiendo tu tiempo… no van a hacerme esas cosas delante de mis hijos".

Greissy Ortega muestra como vive en la casa de los padres de Randol Pastor

Greissy Ortega compartió en sus historias de Instagram que, después del desalojo que sufrió junto a los hijos de su expareja, ha encontrado un nuevo hogar en la casa de los padres de su actual novio, Randol Pastor. La exbailarina colombiana expresó su gratitud y lanzó varios mensajes que parecieron estar dirigidos a quienes han criticado su situación. “Cuando digo 'SOY BENDECIDA' no me refiero al dinero ni a lo material, sino a las circunstancias que intentaron destruirme, pero que ni siquiera pudieron tocar mi alma”, escribió.

Además, publicó una foto junto a sus hijos, mencionando que, a pesar de las habladurías, están felices en familia y que se encuentran en casa de sus suegros. También compartió otra imagen en la que aparece sonriente, acompañada de la frase: "La burla no dura para siempre; quienes se ríen de la caída ajena, mañana gatean".

Greissy Ortega le contestó a todos sus críticos. Foto: Instagram.

Resumen: Allison Pastor se distancia de escándalo de Greissy Ortega y Randol Pastor