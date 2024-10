Ítalo Villaseca se pronunció por primera vez sobre el escándalo protagonizado por Greissy Ortega y Randol Pastor en Lince. Debemos recordar que ambos fueron desalojados de la habitación donde se estaban hospedando en Lince por, presuntamente, no pagar el alquiler.

¿Qué dijo Ítalo Villaseca sobre Greissy Ortega y Randol Pastor?

Ítalo Villaseca, expareja y padre de los hijos de Greissy Ortega, le concedió una entrevista en exclusiva a 'Magaly TV, la firme', donde se refirió a las imágenes propaladas por el programa de Magaly Medina en las que aparece la hermana de Milena Zárate siendo desalojada de una habitación en Lince por, presuntamente, no cumplir con el pago del alquiler.

En la conversación, Ítalo arremete contra Greissy Ortega y le asegura que va a pasar la manutención de sus hijos, pero que "no va a mantener" a la actual pareja de la colombiana, que también convive con ella y los pequeños.

"Que se aleje de él y le dé otra vida a mis hijos. Yo no voy a mantenerlo a él (Randol Pastor), yo voy a mantener a mis hijos, pero no lo voy a mantener a él", dijo Ítalo Villaseca en una conexión en exclusiva con 'Magaly TV, la firme'.

¿Qué pasó con Greissy Ortega y Randol Pastor?

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, ha sido acusada de adeudar dos meses de renta por una habitación en Lince. El dueño de la propiedad, Maycol Cayllahua, llevó la denuncia al programa 'Magaly TV, la firme' para hacer pública la situación. Cuando Ortega fue confrontada por el propietario sobre el pago pendiente, ella expresó su molestia y solicitó la intervención de la Policía Nacional, argumentando que Cayllahua había violado su privacidad al llevar el asunto a los medios de comunicación.

"El señor invadió la privacidad de mis hijos, trajo a la prensa hasta mi cuarto. Tengo tres menores de edad y eso no está bien porque es su privacidad", explicó Ortega a los agentes policiales. Además, rechazó las acusaciones de deuda, afirmando: "Yo no debo nada, estás perdiendo tu tiempo… no van a hacerme esas cosas delante de mis hijos".

Resumen: Ítalo Villaseca habla sobre desalojo de Greyssi Ortega y sus hijos