En una reciente edición del programa de espectáculos 'Amor y Fuego', transmitido por Willax Televisión, la conductora Gigi Mitre causó revuelo al lanzar inesperados comentarios en vivo sobre el presunto 'affaire' entre la salsera Yahaira Plasencia y el exfutbolista Jefferson Farfán. La presentadora de televisión compartió su opinión tras escuchar las declaraciones de la intérprete, quien no se mostró incómoda ante los rumores que la vinculan nuevamente con la 'Foquita'.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia?

Durante el programa, Gigi Mitre analizó las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia y planteó la posibilidad de que la cantante y el exfutbolista habrían tenido un 'choque y fuego', tal y como dieron a entender en el pódcast de Jefferson Farfán. La presentadora de 'Amor y Fuego' destacó que ni la salsera o la 'Foquita' se mostraron molestos al ser relacionados nuevamente, lo que, según Mitre, podría dejar abierta la posibilidad de que el rumor sea cierto.

"Para mí, yo creo que sí se han tocado porque miren, ni Farfán se molestó. En su momento, Paolo Guerrero fue bastante claro, pero su otro amigo, que sale en el podcast, lo celebró y lo aplaudió como foca, matándose de la risa. Cuando es no, tú dices no, no es un no a medias", comentó Mitre en vivo.

Yahaira Plasencia niega reconciliación con Jefferson Farfán

Hace unas semanas, Paolo Guerrero sorprendió en el programa 'Enfocados' al insinuar que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán podrían haber retomado su relación tras un 'remember'. Sin embargo, esta idea fue descartada rotundamente por el exfutbolista de la selección peruana, al igual que por la propia salsera.

En una entrevista con una reportera de Reporte Semanal, Yahaira Plasencia aclaró el asunto: "No tiene nada de malo los remembers, pero en mi caso, no. En este momento no ha sucedido nada de ese tipo. Incluso, ya lo hablaron hace un tiempo en el pódcast de tal persona".

Yahaira Plasencia reflexiona: "Todos nos equivocamos, lo importante es aceptarlo". Foto: captura/Latina

¿Cuál es la indirecta que Jefferson Farfán le habría enviado a Yahaira Plasencia?

El reciente mensaje compartido por Jefferson Farfán ha generado interés no solo por su contenido, sino también por el momento en que fue publicado. La 'Foquita' subió una historia en sus redes sociales donde aparece cantando una canción mientras realiza su rutina de ejercicios.

La frase "reina sin trono, se te cayó la corona" ha sido interpretada por muchos de sus seguidores como una alusión directa a Yahaira Plasencia, quien en su momento fue apodada "la reina del totó". “Tu reloj no da la hora, reina sin trono, se te cayó la corona, te quedaste sola, y ahora salta pa’ atrás. No me llames más que ya perdiste tu oportunidad, así que salta pa’ atrás”, entonó el exfutbolista y empresario.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia días antes?

Curiosamente, antes de que Jefferson Farfán publicara su enigmático mensaje, Yahaira Plasencia también se pronunció en sus redes sociales. La exintegrante de Son Tentación compartió un video anunciando el lanzamiento de su nueva canción, lo que no llamaría la atención de no ser por el título y la parte de la canción que Yahaira cantó.

"Bebé, ya no me estés llamando, que ya no voy a volver contigo", dice Plasencia mientras habla por teléfono frente a un espejo. "¡Así o más claro! La soltería está de moda y eso se tiene que cantar", añadió la 'Yaha', lo que generó especulaciones entre sus seguidores, quienes creen que el mensaje va dirigido a 'Jeffry'.

