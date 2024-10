Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, se presentó en el programa 'Amor y fuego' para hablar sobre el caso de su cliente, quien actualmente enfrenta 18 meses de prisión preventiva debido a las acusaciones de cohecho activo. La situación legal de Hurtado, conocido como Chibolín, ha generado gran atención mediática, y Riera decidió dar la cara en el popular espacio conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González.

Durante la entrevista, Riera fue consultado sobre quién lo había contactado para defender a Andrés Hurtado, y aunque no quiso dar detalles específicos, reveló que fue una persona cercana al conductor de televisión. “Me llamaron familiares del señor Andrés Hurtado, no estoy autorizado para revelar quién”, indicó el abogado, quien prefirió mantener en reserva la identidad de los involucrados. La conversación también incluyó un curioso comentario sobre una llamada inesperada que recibió de la cardióloga de su hijo.

Gigi trolea al abogado de Chibolín en 'Amor y fuego'

Fiel a su estilo irreverente, Gigi Mitre no perdió la oportunidad de bromear con Elio Riera sobre su experiencia defendiendo a figuras del mundo del espectáculo. "Usted también es bien farandulero. Ha defendido a Elva Vracko, a Gabriela Herrera...", comentó la conductora de 'Amor y fuego', generando risas en el set.

Riera, sin perder la compostura, respondió: “A la señorita Gabriela Serpa también, son clientes que llegan a uno por confianza”. Con esta respuesta, dejó claro que su experiencia en casos mediáticos no es casualidad, sino producto de la confianza que depositan en él personajes del entretenimiento.

Gigi Mitre hizo un recorrido por las figuras del espectáculo a las que defiende Elio Herrera. Foto: Captura Willax

Lejos de quedarse en la broma, Gigi aclaró que no considera negativo que el abogado tenga vínculos con la farándula. “Le gusta, no tiene nada de malo... justo todos los del espectáculo, no es delito, y que le guste la pantalla tampoco. Usted se expresa muy bien, me encanta hablar con usted, bienvenido siempre”, expresó la presentadora, halagando la capacidad comunicativa de Riera.

El abogado agradeció los elogios de Mitre y no descartó futuras apariciones en televisión. "Le agradezco los elogios, siempre que alguno de sus colegas tengan a bien de invitarme, por qué no acudir", concluyó, dejando la puerta abierta a más intervenciones en la pantalla chica.

Chibolín rompe en llanto tras llegar a penal, según Mávila Huertas

Mientras Elio Riera defiende a Andrés Hurtado en los medios, el conductor de televisión enfrenta un momento sumamente delicado en su vida personal. Según lo revelado por la periodista Mávila Huertas, Hurtado no pudo contener las lágrimas al ingresar al penal Ancón II, donde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva ordenados por el Poder Judicial.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Huertas compartió detalles del difícil momento que vive el popular Chibolín. "Unas personas del penal que le contaron que cuando él (Andrés Hurtado) había ingresado al penal Ancón II se desmoronó y se echó a llorar", relató la periodista. El impacto emocional de su encarcelamiento fue evidente, al punto que Hurtado suplicó a su abogado, Elio Riera, que no lo dejara solo durante este proceso judicial.

Andrés Hurtado afrontará 18 meses de prisión preventiva. Foto: Composición LR/Captura/ATV

"Recién creo que ha tomado conciencia de la gravedad de este hecho", añadió Mávila Huertas en referencia al golpe emocional que sufrió el conductor de televisión. Según la conductora del programa 'Ocurre ahora', el exconductor de Panamericana Televisión ha comprendido la seriedad de las acusaciones en su contra y las posibles consecuencias que enfrentará en los próximos meses.

Este proceso legal ha conmocionado a la opinión pública, y la atención sigue centrada en cómo evolucionará el caso de Andrés Hurtado. Mientras tanto, su abogado Elio Riera continúa trabajando en su defensa, a la vez que se convierte en una figura cada vez más mediática en el mundo de la farándula peruana.