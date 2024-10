La artista Yahaira Plasencia lanzó un nuevo sencillo en el que celebra la soltería y se presenta como una mujer fuerte e independiente. Su más reciente tema, titulado ‘Soltera’, marca un momento clave en su carrera, ya que ella asume el rol de productora general tras haber finalizado su controvertida colaboración con Sergio George.



En una reciente entrevista con ‘Reporte Semanal’, la exintegrante de Son Tentación da más detalles de su nuevo lanzamiento y recuerda cuando la fama se le subió a la cabeza. Además, Yahaira Plasencia aclara si tuvo o no un ‘choque y fuga’ con Jefferson Farfán, quien decidió ausentarse de su pódcast por un tema familiar.



Yahaira Plasencia abre su corazón



La cantante Yahaira Plasencia admitió que cometió algunas equivocaciones en su pasado, producto de su inmadurez. “En algún momento, cuando hemos tenido la fama aquí (arriba), hemos pisado huevos. Pero, después, cuando hay caídas, te enseñan. He tenido muchos errores, hasta el día de hoy sigo cometiendo aciertos y desaciertos”, declaró para el programa de Latina.

Yahaira Plasencia reflexiona: "Todos nos equivocamos, lo importante es aceptarlo". Foto: captura/Latina

La popular ‘Reina del totó’, quien no tiene planes de casarse ni de convertirse en mamá, aseguró que esa canción le trajo bendiciones, pero también mucha exposición y tristezas. “Tenía 22 años, no sabía como manejarlo. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Lo importante es aceptarlo, pedir perdón, seguir adelante. De hecho, pensé en dejar la música y hasta irme del país. Fue producto del cargamontón que sentía”, agregó.



Yahaira Plasencia niega reconciliación con Farfán



Semanas atrás, Paolo Guerrero soltó una 'bomba' en 'Enfocados' al dejar entrever que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán podrían retomar su relación; luego de haber tenido un 'remember'. Esto fue descartado de plano por el exfutbolista de la selección peruana. Lo mismo ha manifestado la salsera.



Al ser consultada sobre dicho tema por la reportera de ‘Reporte Semanal’, Yahaira Plasencia precisó: “No tienen nada de malo los remembers, pero en mi caso, no. Ahorita no ha pasado nada de ese tipo de cosas. Incluso, lo hablaron hace un tiempo en el pódcast de tal persona”.



Asimismo, la intérprete de ‘Soltera’, su último sencillo, reveló qué tipo de relación tiene con sus exnovios Jefferson Farfán y Jair Mendoza. “Tengo dos ex. Todo superbién con ellos. Yo le deseo todo lo mejor”, sostuvo.



Yahaira Plasencia lanza nuevo tema



Yahaira Plasencia presentó el último fin de semana su nuevo tema, ‘Soltera’, frente a cientos de personas que se reunieron en el centro comercial Mega Plaza durante este show completamente gratuito. Este tema marca un momento especial en la carrera de la cantante, pues aquí ella asumió el rol de productora general.



“Estoy feliz por la gran acogida, este show ha sido maravilloso; estoy feliz, también, porque en las primeras 24 horas de lanzada la canción, pasamos las 200 mil vistas, los comentarios son positivos, estoy muy agradecida”, expresó la salsera.

Y sobre la letra del hit, Yahaira indicó: “Mi canción no está dedicada a nadie, es la etapa en la que me encuentro y me identifico. Esta canción motiva y celebra el desarrollo personal y profesional de las mujeres, nosotras podemos avanzar y progresar con independencia, sin la necesidad de una pareja. ‘Estoy soltera y pago con mi billetera’, estribillo de mi canción, quiere ser un himno de libertad y empoderamiento femenino, las mujeres somos dueñas de nuestro destino”.



La artista participó activamente en todos los aspectos de la producción del videoclip, desde la escenografía y la coreografía, hasta los arreglos musicales y el vestuario, inspirado en iconos del pop como Britney Spears y Christina Aguilera, manteniendo su característico estilo dorado. Este proyecto no solo representa su evolución musical, sino también su firme compromiso con un mensaje de empoderamiento que promueve la independencia económica y el crecimiento personal de las mujeres, sin depender de una relación de pareja.