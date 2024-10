El 1 de octubre, María Pía Copello dejó atónitos a los televidentes cuando, en plena transmisión de 'MQM', anunció su salida anticipada por motivos de salud. La conductora no dio mayores detalles en ese momento, lo que generó preocupación entre sus seguidores y en las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular preguntas sobre su estado de salud.

María Pía, conocida por su energía y dedicación en cada emisión del programa, dejó a sus compañeros Carlos Vílchez y Mario Hart al mando del show, pero la duda sobre lo que había ocurrido con la conductora seguía en el aire. Poco después, la propia presentadora decidió aclarar lo que realmente sucedió y la razón detrás de su repentina salida.

María Pía aparece en redes y explica la verdadera razón de su salida de 'MQM'

Hora después de la emisión del programa, María Pía Copello reapareció en sus redes sociales para aclarar los motivos de su abrupta salida de 'MQM' y despejar las dudas de sus seguidores. A través de un reel en Instagram, la presentadora explicó que se retiró del programa para realizarse una mamografía como parte de una campaña de concientización por el cáncer de mama, en el marco del mes de octubre, conocido como el "Mes Rosa". "Estaba un poco preocupada de cómo sería el procedimiento, pero la verdad todo salió excelente", expresó Copello, quien además aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que recibió.

En su reel de Instagram, la conductora explicó la importancia de este examen y aprovechó para invitar a todas las mujeres a realizarlo, destacando que la Ley N° 31561 permite a las trabajadoras faltar un día al año para someterse a este procedimiento médico sin descuentos en sus salarios. "Gracias, gracias, gracias, por tantos mensajes de preocupación. Fui a hacerme mi mamografía, algo súper importante que todas las mujeres deberíamos hacernos", escribió María Pía en la descripción del reel, junto con una invitación a sus seguidoras para que prioricen su salud.

María Pía Copello se retira en plena transmisión de 'MQM' dejando sorprendidos a todos

Durante la emisión del martes 1 de octubre, María Pía Copello explicó brevemente los motivos de su retirada del programa MQM, mencionando que se trataba de un tema de salud. "Quiero pedirle disculpas a todos, me voy a tener que retirar, pues tengo un temita de salud que no puedo postergar", señaló la conductora. Aunque no dio detalles específicos sobre su estado de salud, se mostró apurada y expresó que debía cumplir con este compromiso médico de inmediato.

María Pía Copello sorprendió a sus televidentes y se retiró en vivo de su programa. Foto: Composición LR/Captura América

Antes de irse, Copello delegó la conducción del programa en sus compañeros Carlos Vílchez, conocido como La Carlota, y Mario Hart, quienes asumieron el mando del programa. “Te dejo encargada del programa (Carlota) y a Mario también. Estoy contra el tiempo chicos, pero es un compromiso de salud", afirmó antes de salir del set, asegurándose de que el sorteo planeado en la emisión continuaría sin inconvenientes.