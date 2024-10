El 1 de octubre, durante la transmisión en vivo de 'MQM', María Pía Copello causó conmoción al retirarse del set antes de lo previsto. La presentadora, visiblemente apurada, interrumpió la emisión para dirigirse al público y anunciar que no podría finalizar el programa. Su salida repentina generó incertidumbre entre los espectadores y dejó muchas dudas sobre el motivo detrás de su abrupta decisión.

María Pía, quien es una figura reconocida en la televisión peruana, ofreció una breve explicación antes de abandonar el set, pero las razones exactas aún no estaban del todo claras. ¿Qué llevó a la conductora a tomar esta decisión en plena transmisión? Lo cierto es que la situación dejó a toda la audiencia a la expectativa.

María Pía Copello abandona el set de 'MQM'

Durante la emisión del martes 1 de octubre, María Pía Copello explicó brevemente los motivos de su retirada del programa MQM, mencionando que se trataba de un tema de salud. "Quiero pedirle disculpas a todos, me voy a tener que retirar, pues tengo un temita de salud que no puedo postergar", señaló la conductora. Aunque no dio detalles específicos sobre su estado de salud, se mostró apurada y expresó que debía cumplir con este compromiso médico de inmediato.

Antes de irse, Copello delegó la conducción del programa en sus compañeros Carlos Vílchez, conocido como La Carlota, y Mario Hart, quienes asumieron el mando del programa. “Te dejo encargada del programa (Carlota) y a Mario también. Estoy contra el tiempo chicos, pero es un compromiso de salud", afirmó antes de salir del set, asegurándose de que el sorteo planeado en la emisión continuaría sin inconvenientes.

Un nuevo emprendimiento de María Pía Copello

María Pía Copello no solo es conocida por su trabajo en la televisión, sino también por su faceta empresarial. Recientemente, el 29 de septiembre, inauguró su primer almacén/tienda, un proyecto personal en el que vende productos importados del extranjero. Este emprendimiento se ha sumado a sus múltiples actividades como conductora e influencer, consolidándola como una mujer de negocios.

María Pía Copello celebra su nuevo éxito empresarial. Foto: Captura Instagram

La inauguración de la tienda fue todo un éxito, y lo que más llamó la atención fue la participación activa de sus tres hijos en el evento. María Pía les asignó tareas para que aprendieran el valor del dinero y el esfuerzo del trabajo, una enseñanza que valoró como fundamental. "Mis hijos atendieron a los clientes, porque quiero que aprendan que todo se puede lograr si se hace en familia", explicó Copello.

Este nuevo negocio demuestra que María Pía Copello sigue expandiendo sus horizontes más allá de la televisión, enfocándose en diferentes áreas que reflejan su espíritu emprendedor y su habilidad para gestionar múltiples facetas de su vida profesional y personal.

Resumen: María Pía Copello se retira del set de 'MQM'

Retiro inesperado: María Pía Copello se retiró de MQM en vivo el 1 de octubre por motivos de salud.

Explicación: La conductora mencionó un compromiso médico urgente sin dar más detalles.

Delegación: Carlos Vílchez y Mario Hart quedaron a cargo del programa tras su salida.