Chica del clima, Yanet García baila con sensual ritmo en sus curvas [VIDEO]

Sus fans quedaron cautivados. Yanet García, 'la sensual chica del clima' en México vuelve a enloquecer al público con atrevidos movimientos al ritmo del reggaetón, su figura esbelta es admirada por mujeres y hombres pues según ella, es totalmente natural.

Esta vez, el reggaetonero invitado, Mario Bautista, no pudo evitar sacarla a bailar ya que la presentadora se encontraba grabando el show desde fuera de cámaras. Es así como Yanet García accedió con gusto a menear sus curvas al ritmo de 'Ay!' reciente sencillo del joven intérprete.

La presentadora llama la atención por sus atuendos ajustados entre minifaldas y shorts, además de lucir un cuerpo ejercitado donde uno de sus atributos femeninos resalta más, su 'derrier'.

Yanet García es una de las mujeres con más seguidores en Instagram debido a la popularidad que ha conseguido en los medios y a sus sensuales fotos con ropa ceñida, sin dejar de mencionar su talento para el baile.

'Hoy' es el famoso programa de variedades donde participa Yanet García a cargo del segmento 'Aclimatate', ahí brinda información sobre el clima y pronósticos diarios del tiempo.

Hace unos días, la 'chica del clima' remeció las redes con otro nuevo vídeo donde expuso su figura a la vista de todos sus seguidores, junto a esta escribió: “Un buen físico refleja el trabajo que hay detrás. No lo puedes robar, no lo puedes tomar prestado, no lo puedes mantener sin trabajo constante. Se hace con dedicación, disciplina, respeto propio y dignidad”.

Así, Yanet García desmintió los comentarios de usuarios que aseguraban que su cuerpo esbelto es producto de las buenas prácticas de los cirujanos.

